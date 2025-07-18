鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-18 13:01

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中國商務部長王濤 18 日表示，中美經貿關係歷經風雨，雙方仍互為重要經貿夥伴，證明經貿合作有堅實的經濟基礎和民意基礎，人為的「脫鉤」是脫不掉的。

中國商務部「4句話」談中美經貿關係 強調無法人為脫鉤。(圖:shutterstock)

王濤在新聞發佈會上談及中美經貿關係指出，自 2018 年以來，美方單邊主義、保護主義抬頭，不斷挑起經貿摩擦，一系列行為嚴重衝擊和乾擾中美正常經貿合作。儘管中美貿易佔各自的份額有所下降，但雙邊貿易總體保持穩定。

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2024 年，中美貨物貿易額及服務貿易規模達 6,883 億美元及 1,558 億美元，較 2017 年分別成長 18% 及 34.7%。事實證明，中美經貿合作有堅實的經濟基礎和民意基礎，人為的「脫鉤」是脫不掉的。

王濤表示，2018 年美方挑起經貿摩擦以來，中美經貿關係可謂是跌宕起伏，標誌性事件也不少，用四句話簡要概括：

1. 中美經貿關係歷經風雨，雙方仍互為重要經貿夥伴。

2. 中美經貿關係本質是互利共贏，合作才是唯一正確道路。

3. 中美經貿合作難免會出現分歧和摩擦，對話協商是解決問題的最佳選擇。

4. 中方的立場是一致的，堅決捍衛國家利益和國際公平正義。