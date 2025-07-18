台積電明年將再度漲價 多家外資上調目標價
鉅亨網記者魏志豪 台北
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨日召開法說會，各家外資陸續出具報告，並陸續上調目標價，其中，美系外資認為，儘管匯率走勢不利台積電獲利，但受惠 AI 需求超預期，以及將在 2026 年再度調漲先進製程與 CoWoS 價格，目標價從 1210 元上調至 1370 元。
外資指出，台積電受惠 AI 客戶需求強勁，對先進製程的需求比預期更樂觀，尤其 2 奈米不僅由智慧型手機驅動，也將加入高效能運算 (HPC) 需求，最初兩年的營收貢獻將顯著高於 3 奈米，並上調 5 奈米、3 奈米的營收貢獻，以反映 AI/HPC 需求強勁。
展望明年，外資認為，晶圓定價是台積電淡化毛利率不利因素的最直接工具之一，如同台積電所述將持續「銷售公司的價值」，意味著台積電目前正與客戶就 2026 年的定價進行談判。
外資預估，鑑於先進製程需求強勁以及其領導地位，台積電明年 5 奈米及以下節點和 CoWoS 的漲幅將從先前的 3%/5% 上調至 7%/8%，毛利率也可望從先前預估的 54.1% 上調至 57.9%，因此維持買進評等，目標價也上調至 1370 元。
台積電也在昨日釋出，全年美元營收預估年增率將從原先的 25% 提升至 30%。另一外資認為，台積電在 AI 製造領域已是一個人的武林，其上調美元營收年增幅主要是來自台積電在 AI 領域的優勢，而非整體產業，因為在關稅不確定性壟罩下，許多非 AI 需求相對疲弱。
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