聯準會傳聲筒：Fed即將面臨史上最不尋常權力交接

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-18 08:44

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「聯準會傳聲筒」蒂米勞斯周四（17 日）罕見出席公開活動，為美國聯準會（Fed）和聯準會主席鮑爾辯護，並坦言下一任 Fed 主席的工作極其艱難。

美國市場周三一度因美國總統川普有意解僱鮑爾的傳聞出現股、匯、債三殺。（圖：Shutterstock）

作為背景，美國市場周三一度因美國總統川普有意解僱鮑爾的傳聞出現股、匯、債三殺。眼見情況不妙，川普迅速發聲淡化爭端，但也不忘繼續咬住聯準會翻修工程超支發起攻擊。

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針對這場鬧劇，蒂米勞斯認為，這件事與聯準會工程款沒有關係，而是川普政府試圖對聯準會施加更多壓力，並在「輿論法庭」（而不是真實的法庭）上取得勝利。本質上這是一種極限施壓。

這種情況在美國歷史上也曾發生過。學界普遍認為，1970 年代 Fed 主席伯恩斯正是受到外部施壓，在面對重大宏觀環境變化時升息幅度不足，最終放任延續十餘年的嚴重通膨發生。

蒂米勞斯指出，眼下發生的事情不僅是近代聯準會遭遇的最糟糕施壓，也將帶來有史以來最不尋常的 Fed 主席過渡。

他列舉，至少從沃爾克開始，到葛林斯潘、伯南克、葉倫和鮑爾，繼任時都承諾將延續前任政策，維持現有政策風格。

現在有些競爭這個職位的人，卻強調自己與鮑爾完全不同。所以，即便交接發生在鮑爾任期屆滿（2026 年 5 月），依然會是不同尋常的過渡。