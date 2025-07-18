鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-18 10:53

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英法德三國周四（17 日）敦促伊朗立即恢復核計畫談判，並警告如果在今夏結束前仍未取得具體進展，將恢復聯合國對伊朗的制裁。

英法德三國聯合施壓，若伊朗核談判無進展，將恢復聯合國制裁。（圖：Shutterstock）

據《路透社》報導，這是自 6 月中旬以色列與美國對伊朗核設施發動空襲以來，歐洲三國外長及歐盟外交與安全政策高階代表首次與伊朗外長阿拉格齊通話。

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一名法國外交消息人士在通話後表示，三國外長呼籲伊朗儘快重啟外交努力，以達成一項「可核查且持久」的核協議。

三國外長還重申，若在夏季結束前在協議上仍未取得具體進展，他們決心啟動「快速恢復機制」。即如果伊朗違反協議條款，將恢復聯合國先前對伊朗實施的所有製裁。

該消息人士並未說明三國期待的「具體進展」包括哪些內容。

聯合國安理會對伊朗核協議的一項決議將於 10 月 18 日到期，根據該決議條款，有關制裁可在到期前提前重新實施，整個過程大約需要 30 天。

伊朗外交部發言人巴加埃在 14 日表示，歐洲三國威脅恢復對伊朗制裁，嚴重違反伊朗核協議承諾，伊朗必將回應。