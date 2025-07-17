〈台積電法說〉魏哲家：2奈米價格更高、獲利更好 帶來營收貢獻更顯著

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-07-17 18:45

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (17) 日召開法說會，董事長魏哲家說，2 奈米將在今年下半年如期進入量產，量產曲線與 3 奈米相當，並強調 2 奈米單價比 3 奈米高，為公司帶來的營收貢獻將更顯著，且獲利表現也會優於 3 奈米。

台積電董事長暨總裁魏哲家。(圖：業者提供)

台積電 2 奈米和 A16 在應對節能運算永無止境的需求領先業界，所有創新者都正在與公司合作，在智慧型手機和 HPC 應用推動下，2 奈米在頭兩年的產品設計定案 (tape outs) 數量將高於 3 奈米和 5 奈米的同期表現。

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魏哲家也說，由於 2 奈米在能源效率的表現比 3 奈米更突出，尤其 AI 資料中心的能源消耗問題相當關鍵，有看到 AI 客戶正加速轉進，並預期 2 奈米家族的 A16 也會有更好的能源效率，預期相關 AI 晶片業者都會採用。