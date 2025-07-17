〈台積電法說〉Q3新台幣兌美元估升值6.6% 影響毛利率2.6個百分點
鉅亨網記者魏志豪 台北
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (17) 日召開法說會，並釋出匯率影響，財務長黃仁昭表示，第三季以 1 美元對新台幣 29 元匯率推算，新台幣平均將再升值 6.6%，因此，若以新台幣計，將對第三季營收造成 6.6% 的負面影響，並使毛利率下降約 2.6 個百分點。
黃仁昭說，新台幣是公司所有財務報表的報導貨幣 (reporting currency)，公司營收幾乎皆以美元計價，75% 的銷貨成本則是以新台幣計價。 因此，新台幣對美元的匯率變化將對我們所報告之營收和毛利率產生顯著影響。
台積電預估，新台幣對美元每升值 1%，以新台幣計價的營收就會減少 1%；而在相同的 1% 匯率變動下，毛利率的敏感度則約為 0.4 個百分點，如果新台幣對美元每升值 1%，毛利率將下降約 0.4 個百分點。
針對第三季，基於當前匯率 1 美元兌新台幣 29 元預估，新台幣平均將再升值 6.6%，因此，若以新台幣計，這將對我們的第三季營收造成 6.6% 的負面影響，並使毛利率下降約 2.6 個百分點。
台積電補充，公司獲利能力包括六大因素，包括領先的技術開發和產能提升、定價、產能利用率、成本優化、技術組合和匯率，其中，匯率是公司無法控制的。
- EBC全球百萬美金交易大賽 最強首選平台
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 上調全年展望 美元營收年增幅估近3成
- Q3美元營收中位數季增7.7% 新台幣兌美元預估為29元
- Q2不見匯率影響 營益率超標 單季EPS 15.36元締新猷
- 〈台積電法說〉上調全年展望 美元營收年增幅估近3成
下一篇