〈台積電法說〉Q3新台幣兌美元估升值6.6% 影響毛利率2.6個百分點

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-07-17 17:10

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (17) 日召開法說會，並釋出匯率影響，財務長黃仁昭表示，第三季以 1 美元對新台幣 29 元匯率推算，新台幣平均將再升值 6.6%，因此，若以新台幣計，將對第三季營收造成 6.6% 的負面影響，並使毛利率下降約 2.6 個百分點。

台積電今召開2025第二季法說會。(鉅亨網記者魏志豪攝)

黃仁昭說，新台幣是公司所有財務報表的報導貨幣 (reporting currency)，公司營收幾乎皆以美元計價，75% 的銷貨成本則是以新台幣計價。 因此，新台幣對美元的匯率變化將對我們所報告之營收和毛利率產生顯著影響。

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台積電預估，新台幣對美元每升值 1%，以新台幣計價的營收就會減少 1%；而在相同的 1% 匯率變動下，毛利率的敏感度則約為 0.4 個百分點，如果新台幣對美元每升值 1%，毛利率將下降約 0.4 個百分點。

針對第三季，基於當前匯率 1 美元兌新台幣 29 元預估，新台幣平均將再升值 6.6%，因此，若以新台幣計，這將對我們的第三季營收造成 6.6% 的負面影響，並使毛利率下降約 2.6 個百分點。