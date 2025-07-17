法人解析Fed褐皮書 降息可能延至9月後 次數縮至1次
鉅亨網記者王莞甯 台北
美國聯準會 (Fed) 周三 (16 日) 發布的最新經濟概況報告指出，整體前景「中性偏悲觀」，主要因企業反映進口關稅正推升價格壓力，元大投顧分析，聯準會官員需要更多時間觀察關稅對通膨和經濟前景的影響，預期此將使聯準會降息時點延至 9 月後，且全年降息次數可能限縮至 1 次。
據 Fed 褐皮書報告，各行各業預期成本壓力在未來幾個月將持續升高，可能導致消費者物價在夏末前加速上漲。
元大投顧分析，聯準會褐皮書對經濟的評估，經過連續三次下調後，本次出現調升，不過，整體經濟不確定性上升，除消費降溫，對勞動市場的影響也逐步浮現，經濟朝軟著陸的方向。
元大投顧進一步指出，美國 CPI 也顯示企業轉嫁成本給消費者的效果已浮現，但並未所有企業皆選擇提高物品價格，顯示在消費動能趨緩下，使部分企業在轉嫁成本上面臨困難，因此，也將使企業獲利在第二季財報中受負面影響。
由於本份褐皮書對經濟情勢的看法與前次大致一致，且隨著關稅實施遞延至 8 月 1 日，元大投顧表示，此將令聯準會官員需更多時間觀察關稅對通膨與經濟前景的影響，預計將使聯準會降息延至 9 月以後，且全年降息次數恐限縮至 1 次。
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