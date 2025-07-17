鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-17 09:03

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沃爾瑪砍掉數百營運職位 簡化組織拚效率。(圖:shutterstock)

根據《彭博新聞》取得的一份內部備忘錄，公司正在取消「市場協調員」這一職位，該職位負責支援部分管理人員。市場協調員被視為企業職位，協助市場經理管理大約十家門市的經理。

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沃爾瑪美國門市營運執行副總裁塞德里克 · 克拉克（Cedric Clark）在備忘錄中寫道：「我們正在簡化市場支援結構，減少與門市同仁的接觸點與摩擦。」

這次裁員是沃爾瑪持續提升龐大員工效率的努力之一。今年稍早，該公司已裁撤部分企業職位，並要求部分員工遷至阿肯色州本頓維爾總部，或加州森尼維耳辦公室。作為美國最大私人雇主，沃爾瑪在美國擁有約 160 萬名員工。

根據備忘錄，沃爾瑪也正在裁撤部分「教練」及沃爾瑪學院的「協調員」職位。沃爾瑪學院是專門培訓門市員工與經理的機構。公司計劃根據需求與參與人數調整學院的編制，並增設部分新職位。

根據備忘錄，市場協調員與學院教練將被保證在當地獲得門市層級的教練職位。