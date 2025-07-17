沃爾瑪砍掉數百營運職位 簡化組織拚效率
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
全球最大零售商沃爾瑪 (WMT-US) 正在裁撤數百個支援門市的職位，這是該公司簡化組織結構的最新舉措。
根據《彭博新聞》取得的一份內部備忘錄，公司正在取消「市場協調員」這一職位，該職位負責支援部分管理人員。市場協調員被視為企業職位，協助市場經理管理大約十家門市的經理。
沃爾瑪美國門市營運執行副總裁塞德里克 · 克拉克（Cedric Clark）在備忘錄中寫道：「我們正在簡化市場支援結構，減少與門市同仁的接觸點與摩擦。」
這次裁員是沃爾瑪持續提升龐大員工效率的努力之一。今年稍早，該公司已裁撤部分企業職位，並要求部分員工遷至阿肯色州本頓維爾總部，或加州森尼維耳辦公室。作為美國最大私人雇主，沃爾瑪在美國擁有約 160 萬名員工。
根據備忘錄，沃爾瑪也正在裁撤部分「教練」及沃爾瑪學院的「協調員」職位。沃爾瑪學院是專門培訓門市員工與經理的機構。公司計劃根據需求與參與人數調整學院的編制，並增設部分新職位。
根據備忘錄，市場協調員與學院教練將被保證在當地獲得門市層級的教練職位。
近年來，隨著消費者持續優先購買食品雜貨與其他生活必需品，沃爾瑪的銷售成長強勁。但同時，該零售商也警告，受關稅影響將不得不調漲價格，加上經營環境依然充滿變數。
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