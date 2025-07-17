降低依賴微軟！OpenAI合作谷歌雲端 AI算力後援洗牌
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
據 ChatGPT 製造商網站上發布的最新列表，OpenAI 已將谷歌 (GOOGL-US) Cloud 納入其供應商之列，同時也依賴微軟 (MSFT-US) 、甲骨文 (ORCL-US) 和 CoreWeave(CRWV-US) 的服務，以滿足日益增長的運算能力需求。
這項合作凸顯了訓練與部署 AI 模型所需的龐大運算資源，正重塑 AI 領域的競爭格局，也代表著 OpenAI 在拓展其運算來源、擺脫對主要支持者微軟依賴方面的最新舉措，其中包括備受矚目的 Stargate 數據中心計畫。
同時，對 Google 而言是一場勝利，其雲端業務部門相較於亞馬遜和微軟的雲端業務，起步更晚、規模更小。谷歌也與 Anthropic（由前 OpenAI 高層創立）有雲端業務合作。
谷歌的基礎設施將在美國、日本、荷蘭、挪威和英國投入運作。
今年稍早，OpenAI 與軟銀與 Oracle 合作，啟動總值 5,000 億美元的 Stargate 基礎設施計畫，並與 CoreWeave 簽訂數十億美元的協議，以提升其運算能力。
與 Google 的合作，是 OpenAI 為減少對微軟依賴而採取的多項策略之一。直到今年一月，微軟的 Azure 雲端服務仍是 ChatGPT 開發商唯一的數據中心基礎設施供應商。
路透社援引的消息人士說法，Google 與 OpenAI 曾洽談數月，但因 OpenAI 與微軟之間的排他性合約而無法達成協議。
微軟今年 1 月表示，已同意調整合作模式，不再全面擔任 OpenAI 的獨家供應商，而是在 OpenAI 需要更多運算資源時，擁有優先提供權。微軟仍獨家擁有 OpenAI 程式介面的相關權限。
OpenAI 執行長奧特曼今年 4 月表示，這家依賴輝達圖形處理器為其大型語言模型提供動力的新創公司正面臨算力限制。「如果有人有 10 萬塊規模的 GPU 算力資源，能盡快提供給我們，請聯絡我！」他當時在 X 平台上發文表示。
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