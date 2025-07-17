降低依賴微軟！OpenAI合作谷歌雲端 AI算力後援洗牌

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-17 10:02

‌



據 ChatGPT 製造商網站上發布的最新列表，OpenAI 已將谷歌 (GOOGL-US) Cloud 納入其供應商之列，同時也依賴微軟 (MSFT-US) 、甲骨文 (ORCL-US) 和 CoreWeave(CRWV-US) 的服務，以滿足日益增長的運算能力需求。

OpenAI攜手谷歌合作雲端運算 強化ChatGPT後援。(圖:shutterstock)

這項合作凸顯了訓練與部署 AI 模型所需的龐大運算資源，正重塑 AI 領域的競爭格局，也代表著 OpenAI 在拓展其運算來源、擺脫對主要支持者微軟依賴方面的最新舉措，其中包括備受矚目的 Stargate 數據中心計畫。

‌



同時，對 Google 而言是一場勝利，其雲端業務部門相較於亞馬遜和微軟的雲端業務，起步更晚、規模更小。谷歌也與 Anthropic（由前 OpenAI 高層創立）有雲端業務合作。

谷歌的基礎設施將在美國、日本、荷蘭、挪威和英國投入運作。

今年稍早，OpenAI 與軟銀與 Oracle 合作，啟動總值 5,000 億美元的 Stargate 基礎設施計畫，並與 CoreWeave 簽訂數十億美元的協議，以提升其運算能力。

與 Google 的合作，是 OpenAI 為減少對微軟依賴而採取的多項策略之一。直到今年一月，微軟的 Azure 雲端服務仍是 ChatGPT 開發商唯一的數據中心基礎設施供應商。

路透社援引的消息人士說法，Google 與 OpenAI 曾洽談數月，但因 OpenAI 與微軟之間的排他性合約而無法達成協議。

微軟今年 1 月表示，已同意調整合作模式，不再全面擔任 OpenAI 的獨家供應商，而是在 OpenAI 需要更多運算資源時，擁有優先提供權。微軟仍獨家擁有 OpenAI 程式介面的相關權限。