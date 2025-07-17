鉅亨速報 - Factset 最新調查：聖丁CNC-US的目標價調降至47.5元，幅度約3.06%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對聖丁(CNC-US)提出目標價估值：中位數由49元下修至47.5元，調降幅度3.06%。其中最高估值73元，最低估值30元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予聖丁評價：積極樂觀9位、保持中立13位、保守悲觀1位。
聖丁今(17日)收盤價為29.9284元。近5日股價下跌3.06%，標普指數上漲0.29%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聖丁(CNC-US)EPS預估下修至3元，預估目標價為57.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聖丁CNC-US的目標價調降至66.5元，幅度約3.62%
- 〈美股盤後〉美越達成貿易協議 標普那指均創歷史新猷
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聖丁CNC-US的目標價調降至74元，幅度約4.52%
下一篇