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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聖丁(CNC-US)EPS預估下修至3元，預估目標價為57.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對聖丁(CNC-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.29元下修至3元，其中最高估值4.5元，最低估值2.2元，預估目標價為57.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.5(7.5)8.299.5511.25
最低值2.2(7.25)67.510.49
平均值3.22(7.31)7.798.6210.82
中位數3(7.29)8.018.9410.72

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,860.55億1,942.18億2,033.40億2,105.33億
最低值1,723.57億1,711.72億1,768.19億1,971.29億
平均值1,792.93億1,816.16億1,885.99億2,026.59億
中位數1,797.97億1,803.44億1,883.48億2,003.16億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.122.282.074.956.31
營業收入1,111.15億1,259.82億1,445.47億1,539.99億1,630.71億

詳細資訊請看美股內頁：
聖丁(CNC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCNC

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