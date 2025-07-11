鉅亨速報 - Factset 最新調查：聖丁(CNC-US)EPS預估下修至3元，預估目標價為57.50元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對聖丁(CNC-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.29元下修至3元，其中最高估值4.5元，最低估值2.2元，預估目標價為57.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.5(7.5)
|8.29
|9.55
|11.25
|最低值
|2.2(7.25)
|6
|7.5
|10.49
|平均值
|3.22(7.31)
|7.79
|8.62
|10.82
|中位數
|3(7.29)
|8.01
|8.94
|10.72
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,860.55億
|1,942.18億
|2,033.40億
|2,105.33億
|最低值
|1,723.57億
|1,711.72億
|1,768.19億
|1,971.29億
|平均值
|1,792.93億
|1,816.16億
|1,885.99億
|2,026.59億
|中位數
|1,797.97億
|1,803.44億
|1,883.48億
|2,003.16億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.12
|2.28
|2.07
|4.95
|6.31
|營業收入
|1,111.15億
|1,259.82億
|1,445.47億
|1,539.99億
|1,630.71億
詳細資訊請看美股內頁：
聖丁(CNC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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