鉅亨速報 - Factset 最新調查：拉斯維加斯金沙集團LVS-US的目標價調升至51.5元，幅度約3%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)提出目標價估值：中位數由50元上修至51.5元，調升幅度3%。其中最高估值70.5元，最低估值45元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予拉斯維加斯金沙集團評價：積極樂觀14位、保持中立7位、保守悲觀0位。
拉斯維加斯金沙集團今(16日)收盤價為49.715元。近5日股價上漲3%，標普指數上漲0.29%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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