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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聖丁CNC-US的目標價調降至66.5元，幅度約3.62%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對聖丁(CNC-US)提出目標價估值：中位數由69元下修至66.5元，調降幅度3.62%。其中最高估值86元，最低估值33元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予聖丁評價：積極樂觀8位、保持中立14位、保守悲觀0位。

聖丁今(10日)收盤價為33.09元。近5日股價下跌3.62%，標普指數上漲0.58%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CNC市場預估目標價

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