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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聖丁CNC-US的目標價調降至74元，幅度約4.52%

鉅亨網新聞中心 2025-04-29 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對聖丁(CNC-US)提出目標價估值：中位數由77.5元下修至74元，調降幅度4.52%。其中最高估值90元，最低估值64元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予聖丁評價：積極樂觀13位、保持中立8位、保守悲觀1位。

聖丁今(29日)收盤價為59.47元。近5日股價上漲4.52%，標普指數上漲7.18%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CNC市場預估目標價

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