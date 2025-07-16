鉅亨網新聞中心 2025-07-16 17:00

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在美國總統川普政府反覆無常的政策影響下，華爾街策略師們正經歷一個前所未有的「撕報告」時代。過去一年，市場劇烈波動，使得股價預測的調整頻率遠超以往，成為業界的「家常便飯」。這不僅考驗著策略師們的應變能力，也引發了他們對自身判斷方式的深刻反省。

華爾街今年最常做的一件事：撕報告！(圖:shutterstock)

高盛 4 個月內四度修改美股目標價

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以華爾街巨頭高盛集團為例，其首席美國股票策略師 David J. Kostin 的經歷，正是這波「撕報告」風潮的縮影。今年年初，在川普即將迎來第二次總統就職典禮之際，Kostin 對股市前景抱持樂觀態度，預測 2025 年底標普 500 指數將穩健上漲 11%，達到 6,500 點。

然而，這份預測很快便動搖了。川普上任後，市場先是經歷了 DeepSeek 的橫空出世，引發了對 AI 泡沫的質疑。隨後，川普在 4 月宣布實施 90 年來最嚴厲的關稅措施，導致標普 500 指數一度滑向熊市，衰退警告四起。但僅僅一週後，川普又突然改弦易轍，推出了「TACO 交易」，促使美股出現了 1980 年代以來最迅捷的 V 型反轉。

這些事件的快速展開和美股的來回轉向，讓 Kostin 在短短四個月內被迫四次調整了年底目標位預測。回顧過去十年，他平均每年也不過修正預測兩次，這凸顯了當前市場環境的極端不確定性。

截至本週二，標普 500 指數收在 6,243.76 點，年內漲幅約 6%。Kostin 目前預計該基準指數將在年底收於 6,600 點。但他坦言，鑑於川普的貿易政策遠未穩固，他仍可能需要隨時再次修改預測。

Kostin 在近期給客戶的報告中寫道：「不斷變化的關稅環境，為我們的獲利預測帶來了很大的不確定性。然而，我們預計關稅的消化將是一個漸進的過程，在大盤股公司中，在關稅稅率上調之前，其庫存似乎提供了某種緩衝。」

華爾街的普遍困境

Kostin 並非個例。去年 12 月，業界媒體追蹤的 19 位策略師平均預測，今年標普 500 指數將上漲 13% 至 6614 點。其中，奧本海默公司的 John Stoltzfus 甚至預測將大漲 21%，為當時華爾街的最高預測。即使是最悲觀的 Cantor Fitzgerald 的 Eric Johnston 也預期股指有 2% 的漲幅。

然而，到今年 5 月時，這些預測群體平均下調了他們的目標位多達 9 個百分點，其「變臉」速度甚至比 2020 年疫情爆發之初還要快。諷刺的是，到了 6 月伊始，許多人又轉回了看漲立場。這種頻繁的立場轉變，使得「撕報告」成為華爾街的日常寫照。

川普是主要「罪魁禍首」

顯然，導致華爾街機構年內頻繁「撕報告」的一個主要「罪魁禍首」，便是美國總統川普任內政策的時常顛倒。他的政策反覆無常，讓市場難以捉摸，使得傳統的預測模型面臨巨大挑戰。

在川普 2.0 時代，不少策略師們不得不修改他們建構預測模型的方式。例如，貝萊德公司的團隊曾短暫將其「戰術性」投資期從 6-12 個月縮短至 3 個月，理由是較短的時間框架能更好地反映美國股市面臨的壓力。

花旗集團歐洲及全球股票策略主管 Beata Manthey 也調整了預測方法，新增了戰爭和貿易政策對股票影響的衡量指標。經歷 4 月市場劇烈波動後，他們現在納入了「地緣政治風險溢價」，其中包括政策波動以及與衝突相關的波動性。

Manthey 的模型現在顯示，市場在反彈至紀錄高點後，對潛在的貿易衝擊過於樂觀。Manthey 指出，隨著華爾街預測普遍轉為看漲，這令人擔憂。花旗美國策略團隊在 6 月將標普 500 指數目標上調至 6,300 點，此前因川普的關稅衝擊而曾在 4 月將其下調了 11%。

預測頻失誤 分析師反思：是否「浮於表面」？

面對頻繁的預測失誤，一些業內人士開始自我反省：他們對於川普政策的判斷，是否經常太「浮於表面」？

前花旗策略師、業界資深人士 Robert Buckland 表示，華爾街預測者本應在預測中展現更多堅定性。他認為，他們的錯誤在於將川普關於關稅水準的表態太過當真。「大多數策略師年初時認為『要認真對待川普，但不要字面理解』，但他們並沒有堅持自己的立場——反而經常只透過字面理解了川普的表態。這就是他們陷入困境的原因。」Buckland 建議，在遇到像這樣的大變動時，搶先行動沒有優勢，而應選擇暫時保持沉默。他強調：「出錯本身不是關鍵，關鍵在於出錯後如何應對。」

儘管機構的預測時常被打臉，但 Ned Davis Research 美國股市首席策略師 Ed Clissold 依然認為這是一個不可或缺的過程。他引用艾森豪威爾總統的話：「在準備作戰時，我總是發現計劃是無用的，但擬定計劃的過程依然必不可少。」

Clissold 指出，在對待預測時，他們持有類似的態度——預測是有用的思維過程，但他們也認識到在預測期內它們需要不斷調整。