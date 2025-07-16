鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-16 11:23

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Meta (META-US) 於年初悄悄修復了一項嚴重安全漏洞，該漏洞一度允許 Meta AI 聊天機器人用戶，存取並查看其他用戶的私密提示與 AI 生成內容，引起資安疑慮。

Meta被揭AI有隱私漏洞！輸入的提示與AI回應全被看光光。(圖：Shutterstock)

資安公司 AppSecure 創辦人 Sandeep Hodkasia 向《TechCrunch》表示，他於 2024 年 12 月 26 日通報此漏洞，並獲得 Meta 發放的 10,000 美元漏洞懸賞金。

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Hodkasia 表示，他是在檢查了 Meta AI 如何允許其登入使用者編輯 AI 提示，以重新生成文字和圖像時，發現此漏洞。

他發現，當使用者編輯提示時，Meta 的後端伺服器會為該提示及其回應，分配一組唯一編號。然而，透過分析瀏覽器的網路流量，Hodkasia 發現他能修改該編號，進而取得其他用戶的提示與生成內容。

此漏洞表示 Meta 的伺服器未能正確檢查，以確保請求提示及其回應的使用者有權查看。

Hodkasia 指出，這些提示編號「很容易被猜到」，惡意行為者可能會透過使用自動化工具，快速更改提示編號來竊取使用者的原始提示。

Meta 發言人 Ryan Daniels 也向《TechCrunch》證實，漏洞已於 2025 年 1 月 24 日修復，並且該公司「未發現濫用的證據，也獎勵了研究人員」。