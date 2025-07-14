鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-14 14:00

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科技巨頭 Meta 平台 (META-US) 近期在人工智慧（AI）領域動作頻頻，展現其打造「超級智慧」的強烈企圖心。根據彭博報導，Meta 已完成對加州語音 AI 新創公司 Play AI 的收購，此舉將大幅強化其在語音生成領域的技術實力，補齊其多模態 AI 內容創作工具的關鍵一環。

Meta再出手！收購Play AI要讓「超級智慧」有靈魂嗓音。(圖:shutterstock)

Play AI（原名 PlayHT）成立於 2019 年，專注於提供先進的文本轉語音（TTS）及語音複製技術。其平台支援超過 30 種語言，能即時生成富含情感的逼真人聲，並可讓使用者透過簡短音訊樣本快速複製自己的聲音。

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該公司的技術已被廣泛應用於客戶服務、遊戲、教育及金融等多個行業，並吸引了亞馬遜、IBM、福特等知名企業客戶。此次收購，Play AI 的整個團隊將加入 Meta，歸屬於新成立的部門。儘管交易金額未公開，但外界估計 Play AI 的價值已接近 1 億美元。

Meta 在內部表示，Play AI 的技術與其 AI 虛擬角色、穿戴式裝置等產品路線圖高度契合。這次收購不僅填補了 Meta 在語音互動維度的能力缺口，更是其整體戰略佈局的重要一步，旨在打通文字、圖像、影像到音訊的全方位多模態生成能力。

為實現其「超級智慧」的宏大目標，Meta 正以前所未有的規模和速度進行全方位投資。今年六月，公司宣布成立全新的「AI 超級智慧實驗室」（AI Superintelligence Labs），由 AI 領域的領軍人物、Scale AI 創辦人 Alexandr Wang 領導，統籌旗下所有核心 AI 研發團隊，目標是開發出超越人類智慧的通用大模型。

為支持此一戰略，Meta 不僅以 143 億美元的高價入股大模型訓練資料標註平台 Scale AI，取得其 49% 股權，更在人才市場上大舉挖角。據報導，Meta 已成功招攬多位來自 OpenAI GPT-4 團隊、Google Gemini 專案的核心開發者，以及蘋果公司的語音模型專家，部分人員的跳槽獎金甚至高達 2 億美元。

在硬體方面，Meta 同樣加碼投入，深化與 Ray-Ban 母公司 EssilorLuxottica 的合作，並以約 35 億美元入股，以確保其在下一代 AI 智慧眼鏡等終端裝置上的獨家整合路徑。