黃仁勳鏈博會秀中文 大讚中國AI模型「世界級」

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-16 13:10

‌



輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳 16 日出席中國北京鏈博會，他在開幕式致詞時表示，中國的開源人工智慧是全球進步的催化劑，中國的人工智慧模型是「世界等級」(World-class)。

講中文、穿唐裝！黃仁勳讚中國AI模型「世界級」。(圖:shutterstock)

黃仁勳指出，AI 為中國供應鏈創造了全新的成長機會。輝達會持續與夥伴在 AI 方面合作，共創未來榮景。

‌



此前，輝達於官方部落格宣布將恢復對中國銷售 H20 晶片，黃仁勳於場邊對記者表示，輝達尚未接獲 H20 AI 晶片的美國出口許可，他不願對何時出貨或獲得許可的預期時間置評。

他接受採訪時還說，每個國家都有各自珍視的資源、技術能力和先進技術，他們可以利用這些技術和資源進行交換，國際交流是一件好事，只要有公平的貿易和公平的交換，以及開放的市場，「我相信事情會逐漸恢復正常，我們終將找到一條道路」。



黃仁勳在開幕式上，用「活力」一詞形容中國人工智慧產業的發展。他表示，中國有很多優秀的人工智慧研究人員，因此在這一領域發展迅速。現在有越來越多科研人員從美國回到中國，因為中國市場到處是年輕企業家，到處是創業的激情和活力。黃仁勳說，世界上 50% 的人工智慧研究人員都在中國，中國 AI 產業充滿活力。

他還指出，人工智慧助力騰訊等中國平台，像 DeepSeek、阿里巴巴、騰訊在中國開發的 AI 模型是世界級的，而「今日的 AI 就像電力一樣，是基本的基礎設施」，AI 正在改變每個產業，中國的開源 AI 是全球進步的催化劑，相信 AI 會為中國供應鏈創造新的成長機會。

黃仁勳也稱讚 DeepSeek，表示 DeepSeek 是一種新型的 AI 大模型，因為它能夠多次深入思考，並以很快的速度完成，「可以說 DeepSeek 是 AI 模型的一次全新革命，它不僅限於記憶資訊，更能夠逐步拆解問題和快速思考，也是世界上第一個開源的 AI 推理模型。」

黃仁勳此次出席鏈博會，換下招牌皮衣，穿上深色唐裝現身，並且以中文為演講開場，雖然自嘲中文不好，不想折磨在場聽衆，隨即切換成英語模式，但已展現文化親和力，更點燃 AI 產業新熱潮，成為鏈博會最大亮點。

以下爲黃仁勳在鏈博會上的演講全文（不改變原意的情況下有調整）：

我很榮幸出席鏈博會，中國供應鏈是一個奇蹟，這也是我首次有機會向供應鏈企業展示、介紹輝達。

我在美國長大，學到了很多漢語，但是今天要用中文演講，我非常緊張。

各位來賓、朋友們，大家好，很高興這次來到中國。這是我第一次參加鏈博會，規模非常大，氣氛也很熱烈，充分體現了中國對創新的堅信，並激勵了工匠精神的繁榮。

我現在要用英語講完我的演講的剩餘部分，不會在剩下的時間裏折磨你們。

這是我第一次來到這裡。

這一切始於很久以前。輝達當時還只是一個小型初創公司，我們爲 PC 產品帶來了 3D 顯示技術，因此催化了世界上最大的娛樂產業之一的 PC 遊戲產業，這令人自豪。

我們的成就建立在先驅者的基礎上，1999 年，我們首次開發出了 GPU 硬件——全世界首個可編程圖形處理器，打開一扇新的大門，進入到一個加速計算的新時代。將 GPU 轉換爲通用計算引擎，這爲 AI 時代的發展奠定了基礎。

數十年前，輝達 GPU 的問世，點燃了人工智能的燎原之火。在此之前，相關軟件都是基於 CPU 來運行，而現在，AI 的學習都基於 GPU 的並行計算，這是一種轉變，從人類編程的邏輯，轉換成機器學習智能，同時也是計算機產業的重啓。

2016 年，輝達推出了世界上第一臺人工智能超級計算機（注：2016 年，黃仁勳親自爲 OpenAI 交付全球第一臺 DGX-1），我也參與了交付的工作，交付對象當時還是位於美國舊金山的一家小型、不爲人知的初創公司，當時他們在做 AlexNet 的相關探索。

從 Kepler 架構，到最新的 Blackwell 架構，輝達在人工智能計算方面取得了進步。 我們的系統和算法歷經了成百上千次的迭代，讓輝達成爲一個驅動全球 AI 生態的計算平台。

人工智能正在改變每一個行業，這其中包括科學研究，也包括像中國的一些標誌性的平台，比如微信、支付寶，還包括路上行駛的自動駕駛汽車，以及人們手中的智能手機，這些都是人工智能的力量，我很期待它在醫療影像診斷技術的應用，這將會改善全球的醫療保健能力。

中國的開發者、創業者正在推動 AI 的快速創新，現在有 100 萬名開發者投身這一領域，像 DeepSeek、阿里巴巴、MiniMax、百度，他們開發的產品都是世界級的，推動了全球人工智能的發展。

中國的開源 AI 是全球進步的催化劑，以至於全世界各個行業都有機會加入到 AI 革命當中，開源很關鍵，對人工智能的安全也至關重要，所以我們需要促進人工智能產業的全球國際標準合作。

今天，人工智能已經成爲基礎設施，就像 AI 革命之前，電力和互聯網的重要性一樣。

從供應鏈的角度看，它改變了我們構建和交通物品的方式。目前，中國有數百個模擬數字孿生的研究項目，用於設計、優化工廠建設，很多機器人是通過英偉達的 Omniverse 訓練出來的，這是一個虛擬世界，可以有效保障安全。下一波能夠理解物理世界，並且執行任務的 AI 將在 10 年內出現，它將徹底改變現有的工廠模式，與人類並肩工作，製造智能產品。