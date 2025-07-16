鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-16 08:26

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美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週二（15 日）表示，輝達 (NVDA-US) 計劃恢復 H20 人工智慧（AI）晶片中國的銷售，是美國稀土談判的一部分。

盧特尼克：輝達晶片出口中國 涉及中美稀土貿易協商。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，盧特尼克指出：「我們把這一點（輝達向中國提供 H20）寫入了與磁鐵相關的貿易協議中。」此協議涉及美中稀土出口，但他並未進一步說明具體內容。

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輝達確認申請出口許可 美方允諾將放行

輝達於週一（14 日）晚間宣布，正在向美國政府提出申請，以恢復向中國銷售 H20 圖形處理器，並獲美方保證將很快獲得出口許可。

這項舉動逆轉了美國自四月起實施的晶片出口禁令，該限制旨在出於國家安全考慮，阻止最先進的 AI 晶片落入中國手中，罕見地得到了美國兩黨的支持。

然而，該政策轉向引發國會兩黨議員不滿。民主黨眾議員克里希納穆提（Raja Krishnamoorthi）批評，這項決定「不僅會將我們最先進的技術拱手讓給外國對手，而且與本屆政府此前就對中國出口管制所持的立場嚴重不符，很危險。」

共和黨眾議員穆倫納爾（John Moolenaar）指出，根據我們的兩黨調查，H20 晶片對中國 AI 企業如 DeepSeek 具有重大影響力。他強調，美國必須防止中共取得先進技術，以維持全球 AI 領先地位。

儘管爭議升溫，輝達股價週二收盤上漲 4%。公司早前曾預估，出口限制可能導致營收損失高達 150 億美元。

輝達 H20 晶片中國企業搶購 性能受限但仍具價值

兩名知情人士透露，輝達銷售 H20 晶片計畫一出，中國企業立即展開搶購。雖然 H20 晶片的運算能力低於國際版本，但仍是輝達目前在中國合法銷售的最高規格，且可與其軟體生態系整合，仍具有產業價值。

輝達執行長黃仁勳目前正在北京訪問，預計週三（16 日）出席活動。他曾指出，若無法向中國開發者銷售晶片，輝達恐將失去在全球 AI 領域的領導地位，並被華為等中國競爭對手超越。