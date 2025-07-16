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鉅亨速報 - Factset 最新調查：特斯拉(TSLA-US)EPS預估下修至1.86元，預估目標價為319.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共46位分析師，對特斯拉(TSLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.89元下修至1.86元，其中最高估值3.62元，最低估值0.8元，預估目標價為319.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.62(3.62)6.2712.1812.08
最低值0.8(0.8)0.651.161.25
平均值1.84(1.85)2.8445.34
中位數1.86(1.89)2.83.626.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,236.71億1,507.97億2,482.78億2,271.81億
最低值812.39億686.28億748.07億733.68億
平均值949.06億1,151.37億1,401.65億1,693.40億
中位數935.18億1,115.60億1,386.97億1,831.63億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.211.633.624.302.04
營業收入315.36億538.23億814.62億967.73億976.90億

詳細資訊請看美股內頁：
特斯拉(TSLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTSLA

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