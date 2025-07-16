鉅亨速報 - Factset 最新調查：特斯拉(TSLA-US)EPS預估下修至1.86元，預估目標價為319.00元
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根據FactSet最新調查，共46位分析師，對特斯拉(TSLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.89元下修至1.86元，其中最高估值3.62元，最低估值0.8元，預估目標價為319.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.62(3.62)
|6.27
|12.18
|12.08
|最低值
|0.8(0.8)
|0.65
|1.16
|1.25
|平均值
|1.84(1.85)
|2.84
|4
|5.34
|中位數
|1.86(1.89)
|2.8
|3.62
|6.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,236.71億
|1,507.97億
|2,482.78億
|2,271.81億
|最低值
|812.39億
|686.28億
|748.07億
|733.68億
|平均值
|949.06億
|1,151.37億
|1,401.65億
|1,693.40億
|中位數
|935.18億
|1,115.60億
|1,386.97億
|1,831.63億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.21
|1.63
|3.62
|4.30
|2.04
|營業收入
|315.36億
|538.23億
|814.62億
|967.73億
|976.90億
詳細資訊請看美股內頁：
特斯拉(TSLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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