鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-05 05:00

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中國 2025 年新能源車「下鄉」活動即將開啟，近日工業和信息化部、國家發展改革委、農業農村部、商務部、國家能源局聯合發布通知，展開 2025 年新能源車「下鄉」活動，「下鄉」車型目錄涵蓋 124 款車型，包括自主品牌、合資品牌、外資品牌，涵蓋乘用車和小型商用車，且特斯拉 (TSLA-US) 首次進入「下鄉」車型目錄。

特斯拉首次進入中國新能源車「下鄉」名單。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》周三（4 日）報導，具體來看「下鄉」車型，在自主品牌中，比亞迪 (002594-CN) 共有 11 款車型「下鄉」、長安汽車 (000625-CN) （包括阿維塔）15 款、東風旗 10 款、吉利旗下超過 10 款。

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與往年不同的是，被視為高端車型的特斯拉兩款車型 Model 3 和 Model Y，首次進入新能源車「下鄉」名單。儘管特斯拉仍是自主品牌對標高端產品的主要競爭對手，但滲透鄉鎮市場能夠為特斯拉帶來快速銷量增長。

乘聯會的數據顯示，4 月新能源車在中國市場總體乘用車的零售滲透率 51.5%，較去年同期提升 7 個百分點。其中，自主品牌新能源車零售份額 73%，年增 0.4 個百分點；新勢力份額 19.4%，增長 3.6 個百分點；特斯拉份額 3.2%，下降 1.5 個百分點。

2025 年，走向下沉市場，已成為新能源車廠的共識。

一方面，三、四線城市新能源車仍有增長空間。中汽數研的數據顯示，今年第一季北上廣深等一線城市新能源車滲透率約 50%，周口、榆林等部分三、四線城市新能源車滲透率約 33%，仍有近 20% 提升空間。

另一方面，對車廠而言，加速下探更廣闊的鄉鎮區域，也有助於提振車型銷量。

5 年來，江蘇、四川、新疆、西藏、內蒙古等 10 餘個省、自治區、直轄市，先後舉辦 29 場專場活動、上百場巡遊巡展活動；發布 9 批次、400 餘款新能源車「下鄉」車型，「下鄉」活動車型累計銷售近 1,500 萬輛。