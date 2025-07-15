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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BP公司(BP-US)EPS預估上修至2.48元，預估目標價為34.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對BP公司(BP-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.44元上修至2.48元，其中最高估值3.48元，最低估值2元，預估目標價為34.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.48(3.48)4.334.884.45
最低值2(2)1.222.42.42
平均值2.5(2.49)2.893.483.35
中位數2.48(2.44)2.83.423.21

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2,123.98億2,703.73億2,456.24億1,847.40億
最低值1,465.85億1,310.71億1,464.43億1,847.40億
平均值1,766.47億1,773.36億1,872.05億1,847.40億
中位數1,765.72億1,703.91億1,843.26億1,847.40億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-6.032.25-0.795.270.14
營業收入1,803.66億1,577.39億2,413.92億2,101.30億1,892.65億

詳細資訊請看美股內頁：
BP公司(BP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBP

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