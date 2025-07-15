鉅亨速報 - Factset 最新調查：BP公司(BP-US)EPS預估上修至2.48元，預估目標價為34.00元
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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對BP公司(BP-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.44元上修至2.48元，其中最高估值3.48元，最低估值2元，預估目標價為34.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.48(3.48)
|4.33
|4.88
|4.45
|最低值
|2(2)
|1.22
|2.4
|2.42
|平均值
|2.5(2.49)
|2.89
|3.48
|3.35
|中位數
|2.48(2.44)
|2.8
|3.42
|3.21
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2,123.98億
|2,703.73億
|2,456.24億
|1,847.40億
|最低值
|1,465.85億
|1,310.71億
|1,464.43億
|1,847.40億
|平均值
|1,766.47億
|1,773.36億
|1,872.05億
|1,847.40億
|中位數
|1,765.72億
|1,703.91億
|1,843.26億
|1,847.40億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-6.03
|2.25
|-0.79
|5.27
|0.14
|營業收入
|1,803.66億
|1,577.39億
|2,413.92億
|2,101.30億
|1,892.65億
詳細資訊請看美股內頁：
BP公司(BP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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