鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-15 20:40

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最新報告指出，無論從美元價值或購買數量來看，中國買家依然是美國住宅房地產的最大外國投資群體。

中國買家湧入美國房市 投資額激增83% 仍居外國買家之冠(圖:shutterstock)

根據全美房地產經紀人協會 (NAR) 的報告，從 2024 年 4 月到今年 3 月，中國買家在美國購買了價值 137 億美元的房產，年增 83%。同期共購買了 11,700 套房屋，數量幾乎翻倍。

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儘管面臨中美地緣政治緊張及簽證緊縮，中國買家仍積極入市。主要動機是為對沖中國經濟放緩及國內監管打擊帶來的風險，尋求海外資產作為避險工具。

Juwai IQI 共同創辦兼集團執行長 Kashif Ansari 表示，美國市場因其良好收益和完善監管，被視為安全的投資地。

數據顯示，加州仍是中國買家的首選，吸引了 36% 的購買量，其次是馬裡蘭州和紐約州，各占 9%。約 66% 的買家表示，這些房屋用於個人用途，包括作為主要住宅、學生公寓或度假屋。

在此期間，中國買家購買了 11,700 套房屋，幾乎是去年的兩倍。報告稱，他們的平均購屋價格繼續在所有外國買家中最高，達到 120 萬美元。他們占所有外國購屋總額的 15%。