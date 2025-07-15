鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-07-15 13:20

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美國總統川普周一（14 日）在白宮會見北約（NATO）秘書長呂特時，表達了對俄羅斯總統普丁的強烈不滿，放話若俄羅斯與烏克蘭無法在 50 天內達成和平協議，將對俄羅斯實施「嚴厲關稅」，關稅稅率高達 100%。

美國對中國、印度祭出「二級制裁」，才能真正打擊俄羅斯經濟。（圖：Shutterstock）

據英國《獨立報》周一報導，雖然川普經常動用關稅大棒，以此打擊對手和盟友，但烏克蘭戰爭爆發以來，拜登政府實施了懲罰性制裁，目前俄羅斯與美國幾乎沒有貿易往來。

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川普此次威脅時提到了「二級制裁」（secondary sanctions）的概念，意圖懲罰俄羅斯石油買家，對這些國家的進口商品徵收高達 100% 的關稅。

此舉可能會使中國、印度、德國等國的進口成本翻倍，因為這三個國家既是美國的主要貿易夥伴，也仍在購買俄羅斯石油產品。

美國商務部長盧特尼克、美國駐北約大使惠特克以及一名白宮官員的說法，也證實川普真正針對的對象和意圖。這些美方官員說，川普指的是對採購俄羅斯石油的國家實施「二級制裁」，並非對俄羅斯商品徵收關稅。