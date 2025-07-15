鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-15 15:32

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《路透社》報導，義大利警方 7 月 3 日應美國請求在米蘭逮捕了一名 33 歲的中國男子徐澤偉。這位原本打算與妻子共度蜜月的上海男子，剛踏上義大利土地便被逮捕。美國德州南區聯邦法院先前對徐澤偉提出多項指控，涉及全球範圍內的網路攻擊，主要目標包括美國大學、企業和研究機構。這起事件迅速引發國際社會廣泛關注。

中美科技戰火延燒！上海積塔半導體IT經理赴義大利蜜月遭逮捕 涉竊取新冠疫苗研究數據（圖：Shutterstock）

徐澤偉是上海積塔半導體有限公司的 IT 經理，負責公司內部 IT 系統維護與網路設備管理，但美國方面指控他涉嫌參與名為「Hafnium」（亦稱 Silk Typhoon）的駭客組織，在 2020 年入侵德州大學科研系統，竊取新冠疫苗相關研究數據，涉及電腦詐欺、身份盜竊等九項罪名。若指控成立，徐澤偉可能面臨數十年監禁。

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義大利上訴法院在徐澤偉抵達隔天便批准逮捕令，將他關押在瓦雷澤省的一所監獄。警方扣押了他的手機以尋找線索，法官羈押理由是徐澤偉剛到義大利且沒有任何社會關係，有潛逃風險。

然而，徐澤偉的妻子表示，他們這次義大利之行是計畫已久的蜜月旅行，丈夫特意請了 8 天假，她也將七個月大的女兒託付給了父母。

在聽證會上，徐澤偉透過翻譯堅決否認所有指控，並明確反對被引渡到美國。他辯稱自己的名字非常常見，可能是被認錯，還透露自己在 2019 到 2020 年間掉過一支手機，懷疑有人利用他當時的帳號資訊進行非法活動。

他還反問：『若我真的是駭客，又怎麼會傻到直接用自己的名字呢？」

徐澤偉的妻子也出庭作證，懇切表示丈夫沒有任何犯罪行為，若被引渡，整個家庭將陷入困境。

徐澤偉的辯護律師也支持身分被盜用的說法，並指美方提供的指控細節模糊，缺乏實質證據。

美國早在 2023 年 11 月便已對相關案件立案，卻選擇在徐澤偉進入與美國簽有引渡條約的義大利境內時採取行動，這一時機選擇引發多方討論。

義大利警方以「有潛逃風險」作為逮捕理由，但徐澤偉行程明確且為短期旅遊，這一理由的合理性受到質疑。

上述事件被認為與美國長期推行的「長臂管轄」政策有關，在中美科技領域競爭持續的背景下，半導體產業多次成為博弈焦點。

上海積塔半導體有限公司成立於 2017 年，專注於汽車晶片及功率半導體研發與生產，近年來在國產半導體替代進程中表現突出。徐澤偉的工作範疇與美方指控涉及的駭客行為及疫苗研究領域並無直接關聯。