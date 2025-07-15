鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-07-15 09:40

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美國總統川普近期在移民政策上顯現矛盾立場，一方面持續強化邊境管控與非法移民打擊力道，另一方面又對農業領域的無證勞工釋放緩和訊號，這一複雜態度反映美國經濟現實與政治承諾之間的深層矛盾，也引發社會各界對移民權益保障的激烈爭論。

美國農業危機！川普移民政策讓農場工人「像動物般被獵殺」 雇主擔保又挨批現代奴隸制（圖：Shutterstock）

《衛報》報導，川普政府上台後推行的高關稅政策與移民執法行動對農業勞動力市場造成顯著衝擊。根據美國農業部數據，全美約三分之二的農業從業人員為移民群體，其中超過 40% 缺乏合法身分。

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隨著美國移民和海關執法局 (ICE) 在全美展開突襲行動，許多無證農場工人被迫放棄工作躲藏家中，直接導致農作物收割延誤與經濟損失。

上周四 (10 日) 發生在加州文圖拉縣大麻農場突襲事件中，一名工人墜樓身亡的悲劇更將執法爭議推向高潮，數百名抗議者與執法人員爆發激烈衝突。

面對農業州選民的壓力，川普日前在愛荷華州集會時提出爭議性解決方案，允許長期工作的無證移民透過雇主擔保繼續留美務農。「不能驅逐為農場奉獻 14 至 15 年的工人」，但同時警告表現不佳者將被遣返。

川普這一表態立即引發移民權益組織強烈抨擊。華盛頓州農場工人代表 Rosalinda Guillen 直指該政策本質是「現代奴隸制」，要求勞工以自由為代價來換取居留權。

紐約工人中心成員 Lázaro Álvarez 則揭露無證移民雖承擔納稅義務卻遭受系統性排斥的現實困境。

川普政府的政策搖擺性在後續表態中顯露無遺。在上周二 (8 日) 內閣會議上，他改口否認將赦免非法移民，宣稱驅逐行動將繼續「戰略性推進」。

農業部長 Brooke Rollin 也提出「100% 美國勞動力」的長期目標，寄望自動化技術取代人力。

彭博分析指出，若嚴格執行「零容忍」政策可能導致農產品供應鏈斷裂，最終推高全美食品價格。

目前政策真空狀態加劇了移民群體的生存焦慮。加州匿名工人描述「如動物般被獵殺」的恐懼心理，反映執法行動已造成廣泛心理創傷。

儘管白宮發言人強調川普對農民的支持，但 MAGA 陣營內部已出現分裂，部分強硬派擔憂政策轉向將削弱反移民承諾的公信力。勞動部移民政策辦公室雖打算協助外籍勞工取得短期簽證，但明確排除境內非法移民的合法化路徑，這種選擇性開放難以緩解根本矛盾。