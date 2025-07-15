鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-15 14:10

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隨著比特幣價格週一 (14 日) 強勢突破 12 萬美元大關，其神秘創始人中本聰的個人財富正持續水漲船高，達到 1310 億美元，列居全球富豪第 11 名，並且緊追股神巴菲特的身家 1421 億美元，再次引發全球對其身份和巨額資產的關注。

比特幣飆升 中本聰身家已逼近巴菲特。(圖:shutterstock)

區塊鏈分析公司 Arkham 指出，中本聰在其數千個錢包中持有高達 109.6 萬枚比特幣，按當前價格計算，其價值已超過 1310 億美元。這一驚人數字，理論上足以讓中本聰在全球《富比士》億萬富翁榜上躍居第 11 位，超越戴爾科技 (DELL-US) 執行長邁克爾 · 戴爾的 1251 億美元淨資產。

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長期以來，業界普遍認為中本聰持有全球約 5%（約 110 萬枚）的比特幣，這使得他在加密貨幣領域的地位無可撼動。若要進一步挑戰全球前十大富豪，中本聰的財富需要繼續增長，目前他距離「股神」巴菲特約 1421 億美元的身家僅一步之遙。

目前，全球首富仍由 SpaceX 和特斯拉執行長馬斯克以超過 4040 億美元的淨資產穩居榜首，軟體公司甲骨文共同創辦人拉里 · 艾里森、Meta 執行長祖克柏則分別以 2740 億美元位居第二和第三。

儘管如此，市場對中本聰未來財富的預期依然樂觀。產業分析師 Eric Balchunas 曾大膽預測，中本聰有望在 2026 年底前至少成為全球第二大富豪。他指出，如果比特幣能實現「正常的每年 50%」漲幅，中本聰很可能在「明年某個時候」攀升至富豪榜第二位。

Balchunas 更強調，中本聰從未套現過資產，這一點與先鋒集團創始人 Jack Bogle 的長期持有理念不謀而合，令人深思。

市場分析師對比特幣的短期走勢也持積極態度。10x Research 高層 Markus Thielen 預計，比特幣在未來兩個月內還有望上漲 20%，並在 9 月達到 13.3 萬美元的可能性為 60%。

比特幣的誕生源於 2008 年一份由自稱為日裔美國人的「中本聰」發布的白皮書，首次提出了「去中心化」的貨幣概念。次年，比特幣網路正式啟動。然而，自 2011 年「中本聰」從網路神秘「消失」後，關於其真實身份是個人還是團體的猜測，至今仍眾說紛紜。

截至目前，中本聰持有的比特幣數量可能仍遠超過其他任何個人，甚至比許多機構還要多。根據 Bitwise 近期發布的《2025 年 Q2 企業比特幣採納報告》顯示，截至 6 月 30 日，全球共有 125 家上市公司持有 84.7 萬枚比特幣，佔比特幣總供應量的 4.03%。