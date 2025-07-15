鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-15 10:20

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美國參議院外交關係委員會的民主黨議員於週一（14 日）發布報告指出，隨著川普政府大幅縮減美國的外交預算與對外參與，中國正迅速擴大全球外交影響力，積極填補美國撤出後留下的空白。

美參議院指控：川普正將全球領導地位拱手讓給中國。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，研究人員發現，中國常在美國撤出援助後進場補位，藉由提供疫苗、糧食或基建援助增進外交影響力。

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目前，川普政府正在削減數十億美元對外援助，導致美國國際開發署（USAID）幾近關閉，數千名員工與合約人員被裁撤，超過八成援助計畫遭刪減。

參議員沙欣（Jeanne Shaheen）指出，川普一上任便削減全球承諾，中國則迅速塑造美國為「不可靠夥伴」的形象。她表示：「在我們撤退的時候，他們卻在擴大影響力。」

批評者警告，這些大幅削減將削弱美國在國際舞台上捍衛自身利益的能力。醫學期刊《刺胳針》一項研究更指出，USAID 的瓦解可能在 2030 年前導致額外 1,400 萬人死亡。

中國積極介入援助 擴展外交影響力

報告也詳列中國如何擴張影響力的實例，包括在廣播、健康、基建與發展援助等多方面介入等。

非洲地區是中國布局的關鍵之一，例如美國終止糧食援助後，中國在 3 月向烏干達提供 200 萬美元白米援助；5 月美方終止對尚比亞的 3,700 萬美元愛滋病援助後，中國立即捐贈 50 萬份快篩試劑並承諾擴大合作。

在東南亞，中國國家主席習近平近期密集出訪越南、柬埔寨與馬來西亞，與當地政府達成多項協議，包括越南鐵路建設、柬埔寨能源與教育合作、馬來西亞技術交流，進一步鞏固其區域影響。

在拉丁美洲，中國則於 5 月舉辦「中國—拉美暨加勒比國家論壇」，承諾提供 90 億美元信貸與基礎建設投資，鞏固其在該地區的經濟與政治關係。