鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-15 08:20

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參議院外交關係委員會的民主黨人指責川普政府「將全球領導權拱手讓給中國」，理由是貿易戰和退出國際事務。

參院民主黨人砲轟川普 把全球領導權「拱手讓給」中國。(圖:shutterstock)

該委員會週一發布的一份報告指出，少數黨成員認為，在川普總統領導下的美國「正在削弱聯盟和經濟夥伴關係，並削弱我們超越中國的競爭能力」。此報告發布之際，眾議院共和黨人正提出一項撥款法案，該法案將大幅削減對外援助並鞏固美國國際開發署（USAID）的關閉。

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議員們表示：「隨著美國在川普政府下從全球領導地位退縮，中國已準備就緒並渴望利用美國脫離接觸的這一刻。」

他們在報告中警告，川普政府減少對聯合國等國際機構的支持、削減對外援助計畫和全球媒體機構的資金，並縮小美國的外交足跡，中國正在全球範圍內獲得更大的影響力。

民主黨人指出，川普的關稅政策正在損害美國的聯盟，而對大學和國際學生的打壓，則損害了美國作為全球人才中心的聲譽。

該委員會的資深成員、新罕布夏州參議員珍妮 · 沙欣（Jeanne Shaheen）在一次簡報會上告訴記者：「這一切都意味著，當中國正在前進時，美國卻在退縮。」

白宮駁斥了該報告的調查結果，稱川普的外交政策「之所以有效，是因為他願意直視任何人，為美國人民爭取更好的協議。」

白宮副新聞秘書安娜 · 凱利（Anna Kelly）在一份聲明中說：「川普戰略正在奏效，最近的貿易協議，為美國人提供了開放市場的途徑，以及中國控制致命芬太尼蔓延的行動都證明了這一點。」

該報告指出兩黨對中國的強烈關注，並提出了一系列建議，包括恢復對外援助、維持與國際組織的強有力接觸，以及支持全球獨立媒體以對抗北京的海外宣傳。

報告還呼籲國會重新掌握其在貿易政策中的作用。

川普第二任期的最初幾個月，美國國際開發署（USAID）已被解散，負責監督美國之音（Voice of America）和自由亞洲電台（Radio Free Asia）等機構的美國全球媒體署（US Agency for Global Media）也面臨大規模資金削減和裁員。

本屆政府還下令審查美國在國際組織中的成員資格，並已退出包括聯合國人權理事會和世界衛生組織在內的機構。

國務院已開始裁減數千名駐美外交官和其他僱員，作為廣泛重組的一部分。據報導，國務院正在考慮關閉 10 個大使館和 17 個領事館，引發了對美國海外外交影響力減弱的擔憂。

國務卿盧比歐（Marco Rubio）為川普的外交政策以及國務院和對外援助的削減進行了辯護，稱這些是解決過去失敗和消除進步主義意識形態所必需的。