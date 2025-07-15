川普政府轟聯準會總部擴建如「凡爾賽宮」 鮑爾請總稽核室介入調查

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-07-15 05:29

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綜合外媒周一（14 日）報導，美國聯準會斥資 25 億美元的總部擴建工程因成本超支引發爭議，主席鮑爾已要求總稽核室展開調查。川普政府官員批評聯準會缺乏國會監督，濫用印鈔權力進行奢華建設，更有官員將其比作法國凡爾賽宮。

聯準會總部大樓擴建超支引發政治風暴。(圖:Shutterstock)

據知情人士透露，聯準會主席鮑爾在政府官員猛烈抨擊後，已於周末要求總稽核長霍洛維茲（Michael Horowitz）審查這項建築擴建計畫。該計畫原始預算為 25 億美元，但因成本超支而遭到川普總統及其他政府官員指控為「根本性的管理失當」。

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聯準會總稽核室同時服務聯準會和消費者金融保護局，負責調查詐欺、浪費和濫用職權等問題。值得注意的是，總稽核室在整個翻修過程中一直在進行審查。

政府官員嚴詞批評

美國國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）周一在《CNBC》節目《Squawk Box》上表示：「聯準會可以印鈔票，然後在沒有國會實質監督的情況下花 25 億美元蓋大樓，這是當初制定《聯邦準備法》的人們所沒有想到的。我們面臨的是監督不力和超支的嚴重問題。」

白宮管理預算辦公室主任沃特（Russell Vought）上周在社群媒體發布的信函中，也抨擊了這項涉及聯準會在華盛頓特區三棟建築中兩棟的工程，並在周五接受《CNBC》訪問時，將這棟建築比作法國凡爾賽宮，並指控鮑爾在聯準會犯下「財政管理不當」的錯誤。

降息爭議加深對立

沃特的批評標誌著川普政府對鮑爾和聯準會的攻擊升級。川普一直對聯準會拒絕按照他的時間表降息感到不滿，而聯準會官員則擔心川普對美國貿易夥伴徵收的關稅可能重新引發通膨，因此暫持觀望態度。

川普曾表示鮑爾應該辭職，但總統無權因貨幣政策分歧而解雇他。鮑爾的任期將於 2026 年 5 月 15 日結束。

百年建築亟需翻修

聯準會在其網站上發布了詳細的常見問題頁面，說明關鍵細節，並解釋為何某些規格因高於預期的建設成本而被「縮減或取消」。

其中一棟埃克爾斯大樓建於小羅斯福總統時期，已有近百年歷史。憲法大道 1951 號的鄰近建築則可追溯到胡佛總統時期，在 2018 年由川普政府第一任期的總務署移交給聯準會，當時稱此舉將「讓閒置建築重新發揮作用，使聯準會得以整合多項租約，為納稅人節省開支」。

聯準會獨立性引發爭議

聯準會並非由納稅人資助的機構，因此不受管理預算辦公室監督。該機構已與華盛頓的國家首都規劃委員會就此項目進行合作，但也在常見問題頁面指出，它「不認為任何變更需要進一步審查」。

鮑爾在最近的國會聽證會上澄清，與某些媒體報導相反，工程中並未安裝私人電梯來載送聯準會官員前往私人餐廳。