鉅亨網編輯林羿君 2025-07-15 08:00

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美國商務部對無人機、無人機零件以及太陽能關鍵材料多晶矽的進口展開調查，為可能對這些商品徵收關稅鋪路。

無人機、多晶矽要被課稅了？美商務部正啟動調查。(圖:shutterstock)

這項調查於 7 月 1 日根據《貿易擴展法》第 232 條啟動，這是川普總統最新一次行使這項權力，對被視為對國家安全至關重要的行業進行審查並徵收特定行業關稅。

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根據該法律，商務部長預計將在 270 天內公佈調查結果。如果調查得出結論，受審查商品的進口對國家安全構成威脅，川普可以對這些進口商品徵收關稅。

其中一項調查重點是「無人機系統（UAS）及其零件」的進口，另一項調查則針對對美國的多晶矽及其衍生產品的出口。

川普已根據第 232 條展開對其他進口產品的調查，包括銅和藥品，並已依據該權限對鋼鐵和鋁加徵關稅。這些措施與川普近日陸續宣布的各國進口稅不同，屬於他擴大全面關稅政策的一部分。

川普已向貿易夥伴發出一連串的關稅要求函，設定自 8 月 1 日生效的進口稅稅率。這些舉措已引發市場動盪，市場擔憂貿易戰可能使全球經濟陷入衰退，各貿易夥伴也急忙尋求協議，以避免下個月實施的更高關稅。