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俄羅斯出動477架無人機 俄烏開戰來最大空襲

鉅亨網編譯鍾詠翔


烏克蘭空軍周日（29 日）在社交媒體發文，稱 28 日晚至 29 日凌晨，俄軍使用 477 架無人機和 60 枚飛彈，向烏境內發動大規模空襲，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲美歐對俄方施壓。

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俄羅斯出動477架無人機，俄烏開戰來最大空襲。（圖：Shutterstock）

烏克蘭空軍說，俄軍從庫爾克州、斯摩棱斯克州、奧廖爾州等地向烏境內發射 477 架無人機，其中 250 餘架為攻擊型無人機。


俄軍還從坦波夫州、沃羅涅日州、薩拉托夫州等地以及黑海海域發射「匕首」高超音速飛彈、「伊斯坎德爾」飛彈、「口徑」巡弋飛彈、Kh-101 巡弋飛彈等多型飛彈 60 枚。

據《美聯社》報導，烏克蘭空軍通訊部門主管伊納特說，考量無人機與各類型飛彈的發射數量，這波夜襲是烏克蘭遭遇過的最大規模空襲。

截至當地時間 29 日上午 8 時 30 分，烏克蘭空軍、防空部隊、電子戰部隊、無人系統部隊共攔截 475 個空中目標，包括 39 枚飛彈。

澤倫斯基當天在社交媒體發文說，過去一周俄軍向烏境內發射 114 枚飛彈、超過 1,200 架無人機，投下了 1,100 餘枚航空炸彈。他表示，烏方需要加強防空力量，期待美歐等夥伴提供支持，並呼籲美歐對俄方施加壓力。

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