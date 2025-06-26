鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-26 13:00

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中美之間圍繞著稀土管控和出口問題幾乎劍拔弩張，但事實上，不只是稀土產業，中國無人機產業未來有可能也是一個可以「卡世界脖子」的產業。

「量跌價漲」奇觀！中國無人機產業出口額暴漲50% 美市場瘋搶 單價漲3.5倍破紀錄

全球無人機產業正上演著一場無聲的博弈。中國不僅以佔據全球 70% 消費級無人機市場份額穩坐龍頭，更在工業級應用領域實現全產業鏈自主可控。

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最新數據顯示，中國民用無人機年交付量達 317 萬架，深圳作為產業核心區貢獻全中國逾六成產值，光是大疆創新 (DJI) 一家企業便包辦全球消費級市場逾八成市佔率。

從馬達、電池到飛控晶片，中國已建構起全球最完整的無人機供應鏈體系，深圳 1730 餘家相關企業組成的產業集群，持續刷新著「中國智造」的速度與精度。

根據中國海關總署數據，去年 9 月至 2025 年 4 月，中國紅外線設備出口量驟降 30% 的同時，出口額卻逆勢上漲近 50%，美國市場更出現 60% 的出口量暴跌與 3.5 倍單價漲幅的罕見現象。這源自於 2024 年 9 月實施的出口管制新規，對軍民兩用產品實施許可制度，雷射瞄準設備、電磁干擾裝置等關鍵零件的管控，直接導致全球無人機生產成本攀升。

然而，供需缺口反倒刺激市場擴張，工業級無人機應用場景的爆發式成長。

從物流配送到電力巡檢，從農業植保到緊急救援，推動中國工業無人機市場規模突破千億關口，今年有望達 2000 億元，五年的年複合成長率 (CAGR) 超過 54%。

面對中國建構的產業護城河，歐美試圖透過資料安全審查、補貼本土企業等手段建構防線。美國《國防授權法案》的專案補貼政策，在深圳無人機產業園的自動化產線前顯得蒼白無力。當地每條生產線僅需 12 名工人，卻能實現日產 2000 架無人機的產能，成本控制能力與技術創新速度構築起難以逾越的壁壘。