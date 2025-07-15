鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-15 05:00

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首店低調開張！京東正式攻入線下醫美。（圖：Shutterstock）

這是京東旗下首家自營醫美診所，命名為「京東醫美（亦莊店）」。京東醫美（亦莊店）並未單獨開闢新區域，而是位於京東健康綜合門診部（亦莊店）1 層。

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目前該診所線上入口被內嵌在京東應用程式（App）中，需要搜索「醫美」關鍵詞才能鏈接到京東醫美頻道，並以此點擊進入京東醫美自營旗艦店。

與此同時，京東自營醫美已在微信渠道開設 App。

京東醫美（亦莊店）已試營業兩個多月，但一直是對京東內部員工營業，並未對外。

這意味著隨著此次京東醫美自營旗艦店在京東 App 正式上線後，京東醫美線下業務已正式對外營業。

目前京東自營醫美診所尚未開啟大規模宣傳導流。

亦莊店只是京東自營線下醫美門店的第一步，京東醫美計劃 9 月 30 日在北京國貿萬通中心開設下一家門市。

目前京東醫美線下店提供涵蓋美白嫩膚、水光美塑、除皺瘦臉和光電抗衰四大輕醫美服務。

雖然目前京東醫美大類齊全，但京東醫美提供的具體醫美服務產品仍較為有限。

例如，當前市場上較為火爆的「童顏針」等再生醫美類、重組膠原蛋白針劑等產品均未出現在京東醫美（亦莊店）的介紹界面。

一名工作人員介紹，目前頁面價格均為員工內部價，此後有可能會進一步上調價格。

不同的是，這次是京東親自下場開設醫美診所，爭奪客流量。