首店低調開張！京東正式攻入線下醫美
鉅亨網編譯鍾詠翔
醫美生意正被更多網路大咖覬覦，據《華爾街見聞》周一（14 日）報導，京東 (JD-US)(09618-HK) 旗下首家線下醫美自營診所低調在北京亦莊開業。
這是京東旗下首家自營醫美診所，命名為「京東醫美（亦莊店）」。京東醫美（亦莊店）並未單獨開闢新區域，而是位於京東健康綜合門診部（亦莊店）1 層。
目前該診所線上入口被內嵌在京東應用程式（App）中，需要搜索「醫美」關鍵詞才能鏈接到京東醫美頻道，並以此點擊進入京東醫美自營旗艦店。
與此同時，京東自營醫美已在微信渠道開設 App。
京東醫美（亦莊店）已試營業兩個多月，但一直是對京東內部員工營業，並未對外。
這意味著隨著此次京東醫美自營旗艦店在京東 App 正式上線後，京東醫美線下業務已正式對外營業。
目前京東自營醫美診所尚未開啟大規模宣傳導流。
亦莊店只是京東自營線下醫美門店的第一步，京東醫美計劃 9 月 30 日在北京國貿萬通中心開設下一家門市。
目前京東醫美線下店提供涵蓋美白嫩膚、水光美塑、除皺瘦臉和光電抗衰四大輕醫美服務。
雖然目前京東醫美大類齊全，但京東醫美提供的具體醫美服務產品仍較為有限。
例如，當前市場上較為火爆的「童顏針」等再生醫美類、重組膠原蛋白針劑等產品均未出現在京東醫美（亦莊店）的介紹界面。
從價位來看，除熱瑪吉、超聲炮和肉毒針劑外，整體產品的價格主要在人民幣千元級別以下。
一名工作人員介紹，目前頁面價格均為員工內部價，此後有可能會進一步上調價格。
事實上，醫美亦是美團 (03690-HK) 的重要業務領域之一。隨著京東和美團在外賣領域展開競爭後，二者還會在醫美領域對打。
不同的是，這次是京東親自下場開設醫美診所，爭奪客流量。
這是醫美行業下游發展的趨勢之一，目前不少掌握流量入口的網路平台，正在下場試水開設醫美機構。
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