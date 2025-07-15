【Joe’s華爾街脈動】市場擺脫關稅陰影，焦點鎖定通膨與財報
Joe Lu
儘管週末宣布對歐盟和墨西哥徵收 30% 關稅，投資者注意力已明確轉向國內經濟訊號
Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 14 日 美東時間
重點摘要
- 在新的關稅公告引發初步賣壓後，美國股市反彈收高，顯示市場焦點已轉向國內經濟指標。
- 在投資者預期第二季財報季（預計成長將顯著放緩）即將展開之際，通訊和金融類股領漲。
- 在債券市場為明日的 CPI 報告做準備之際，10 年期美國公債殖利率微幅上揚至 4.43%，儘管長期通膨預期依然穩定。
- 所有目光都集中在即將公布的六月份 CPI 數據，預測顯示總體和核心通膨均將加速。
- 川普政府宣布對歐盟和墨西哥徵收 30% 的關稅，將於 8 月 1 日生效，使貿易緊張局勢升級。
面對貿易言論持續升溫，市場所展現的韌性預示著投資者優先順序正在出現關鍵轉變。(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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