鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-15 14:00

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日本 10 年期政府公債殖利率周二 (15 日) 短暫觸及 1.595%，這是自 2008 年 10 月美國雷曼兄弟控股公司倒閉引發全球金融危機以來的最高水準。

日本10年期公債殖利率飆上1.595% 創2008年雷曼危機以來新高(圖:shutterstock)女

這一關鍵長期利率指標近期持續攀升，周二較前一交易日收盤上漲了 0.025 個百分點。不僅 10 年期公債，20 年期殖利率也攀升至 2.64%，30 年期殖利率則上升至 3.195%，兩者皆創下自 1999 年以來的新高。

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此次殖利率飆升，主要歸因於市場擔憂日本的財政健康狀況可能惡化。市場揣測，執政黨在周日參議院選舉中若表現不佳，可能導致政府推出進一步惡化財政的政策。

例如，為應對日益高漲的食品價格，許多反對黨正敦促政府降低消費稅率，這項政策需要龐大的財政資源。同時，執政的自民黨及其盟友公明黨已承諾發放現金補助，儘管民意調查顯示該執政聯盟可能失去在參議院的多數席位。分析師指出，政府支出可能增加的擔憂是殖利率上升的背景。

此外，全球長期政府公債也因各國政府支出超乎負荷的擔憂而下跌。美國長期公債殖利率因市場預期川普的更高關稅將加速通貨膨脹，而呈現上升趨勢，也對日本市場造成影響。

三菱日聯摩根士丹利證券資深固定收益策略師 Takahiro Otsuka 表示，10 年期殖利率正受到超長期債券因需求擔憂和流動性下降而產生不穩定的影響。

公債殖利率的上升對實體經濟產生顯著影響。明治安田生命保險研究所經濟學家 Yuichi Kodama 指出，10 年期公債殖利率是固定抵押貸款利率的驅動因素，將對實體經濟產生重大衝擊。

伊藤忠綜合研究所首席經濟學家 Atsushi Takeda 表示，雖然企業通常不會在超長期領域舉債，但因財政健康擔憂導致 10 年期公債殖利率上升，是必須密切關注的問題。