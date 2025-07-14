鉅亨網新聞中心 2025-07-14 14:30

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在川普「大而美法案」強勢闖關後，美國國會也將把目光盯向另一個戰場：加密貨幣監管。眾議院議長 Mike Johnson 宣布，7 月 14 日至 18 日當周定為「加密貨幣周（Crypto Week）」，把攸關穩定幣、加密貨幣市場監管，以及禁止發行央行數位貨幣（CBDC）的法案排入議程，力拚盡速通關、送交川普簽署，替美國加密貨幣產業奠定全新秩序。

《GENIUS法案》即將闖關 美股與加密市場迎來財富重分配。(圖:shutterstock)

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《GENIUS 法案》的核心精神在於將穩定幣市場從「蠻荒時代」帶入一個受監管的「正規金融市場」。其主要內容可概括為以下四條「鐵律」：

持牌上崗（許可支付型穩定幣發行方，PPSI）：未來在美國，任何實體若要發行「數位美元」，必須向政府申請並獲得官方執照，成為「許可支付型穩定幣發行方」（PPSI）。這將有效阻止不合規的「雜牌軍」進入市場，確保發行方的合法性與專業性。

一比一備付：這是法案最關鍵的條款。法案強制要求穩定幣發行商每發行 1 個數位美元，就必須在銀行存入 1 美元現金，或購買 1 美元的短期美國公債作為儲備。這項規定旨在從根本上杜絕「憑空印鈔」的風險，確保穩定幣的價值錨定與可兌付性。

禁止高風險投資：法案明確禁止發行商將用戶的儲備金用於再抵押、放款或其他高風險投資。這項規定旨在保護用戶資金安全，確保儲備金始終保持流動性和安全性，隨時可用於兌付。

帳本全公開：發行商必須每月在官方網站上公開儲備金的詳細構成，並由公司 CEO 和 CFO 簽字擔保其真實性。這項史無前例的透明度要求，將使所有市場參與者都能監督穩定幣的儲備情況，增強市場信心。

《GENIUS 法案》旨在將一個缺乏監管的市場轉變為一個有法可依、有執照、有監管的正規金融體系，不僅僅是為了加強監管和保護消費者，其背後更隱藏著華盛頓深謀遠慮的兩大戰略目標：

馴服猛獸，掌控數位世界的美元霸權：近年來，以 Tether (USDT) 為代表的離岸穩定幣因其不透明的發行機制和儲備金狀況，對美國監管機構構成潛在風險。該法案旨在將「數位美元」的發行權從這些不受控制的離岸公司手中奪回，交由美國本土並受其監管的實體。透過為 Circle 公司的 USD Coin (USDC) 這類「親兒子」正名，並打擊 USDT 這類「野孩子」，美國旨在確保在未來的數字經濟時代，全球通行的「數字美元」標準仍由其定義和掌控。

釜底抽薪，為美國國債找到一個數萬億的「超級買家」：這項法案最「天才」且影響深遠的宏觀影響在於其對美國國債市場的潛在助益。法案規定穩定幣的儲備金必須是現金和短期美國公債。根據分析師預測，到 2030 年，全球穩定幣市場規模可能高達 3.7 兆美元。這意味著，為了滿足合規要求，穩定幣發行商將被迫購買數兆美元的美國公債。這將形成一個絕妙的「全球資本漏斗」，將全球對美元的交易和儲蓄需求轉化為購買美國國債的資金流，為面臨巨額赤字的美國政府提供一個前所未有的、穩定且低成本的資金來源。這不僅是金融監管，更是一種高明的國家級金融策略。

美股與加密市場的投資機會？

監管框架的確立消除了市場的不確定性，這對資本而言是極大的利好。該法案將直接催生美股與加密市場的兩大投資機會：

1. 美股市場的「新寵」

Circle (CRCL) - 最純粹的「天選之子」：作為 USDC 的發行方，Circle 是法案最核心、最直接的受益者。法案將 USDC 從灰色地帶提升為官方認證的「數位美元」。其商業模式清晰，透過儲備金產生的利息獲利，市場空間巨大。華爾街分析師已將其譽為「未來十年的網路美元網路」。

Coinbase (COIN) - 生態系的「收費站」：Coinbase 是這場變革的槓桿化選擇。一方面，它與 Circle 有收入分成協議，USDC 規模越大，其利息收入增長越驚人。另一方面，作為美國最合規的交易所，它將成為機構資本進入數位資產領域的首選「門戶」，交易、託管等業務將迎來爆發。

PayPal (PYPL) / Visa (V) - 傳統巨頭的「反擊戰」：法案為傳統金融巨頭提供了合規的「綠色通道」。PayPal 可以放心地在其數億用戶網絡中推廣其穩定幣 PYUSD，用於跨境匯款和商家結算。Visa 則透過將 USDC 整合進其龐大的清算網絡，實現近乎即時的全球資金結算，大大提高效率，鞏固其支付領域的霸主地位。

摩根大通 (JPM) - 華爾街「巨像」的覺醒：摩根大通代表著華爾街核心力量的正式入場。作為銀行業的創新先鋒，摩根大通早已在內部試行其私有的 JPM Coin。法案的通過為其提供了清晰的路徑，使其未來可能推出面向公眾的穩定幣或代幣化存款產品。憑藉其龐大的客戶基礎和雄厚資本，JPM 將開闢全新的數位資產託管、交易和資產管理業務線。

2. 加密世界的「大洗牌」

穩定幣之王易主：USDC vs. USDT：一場穩定幣市場份額的「大遷徙」即將發生。合規、透明、受監管的 USDC 預計將從離岸、不透明的 USDT 手中奪取大量市場份額，尤其是在機構和企業用戶中。持有 USDC 將從一種選擇，變成機構的唯一合規選擇。

DeFi 的「高能量燃料」：在此之前，機構資本因合規風險對去中心化金融（DeFi）望而卻步。現在，海量的、合規的 USDC 將像高辛烷值的燃料一樣，被注入 DeFi 這個引擎。這意味著，像 Aave (AAVE) 這樣的去中心化借貸平台，和 Curve (CRV) 這樣的穩定幣交易平台，其業務量和協議收入將迎來爆炸式增長。

以太坊 (ETH) - 「水漲船高」的最終價值捕獲者：絕大多數穩定幣和 DeFi 活動都發生在以太坊網路上。每一次轉帳、交易、借貸，都需要消耗以太坊的原生代幣 ETH 作為「油費」（Gas Fee）。因此，穩定幣使用量的指數級增長，將直接轉化為對 ETH 作為燃料資產的持續、結構性需求，從而為其帶來強大的價值捕獲。

對於投資人而言，《GENIUS 法案》絕非一份簡單的產業監管文件，它是美國在數位時代精心佈局的一盤大棋。它透過為「數位美元」立規矩，不僅馴服了加密世界的猛獸，更巧妙地將其轉化為鞏固自身金融霸權、為國家債務「輸血」的強大工具。