歐盟報復關稅清單已準備好！價值210億歐元、鎖定美國商品
鉅亨網編譯莊閔棻
義大利外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）週一（14 日）表示，若歐盟與美國無法在 8 月前達成貿易協議，歐盟已備妥一份價值 210 億歐元（約 245 億美元）、鎖定美國商品的報復性關稅清單。
根據《路透》報導，歐盟日前表示，將暫時延後對美方的反制措施至 8 月初，以爭取更多談判時間。然而，塔亞尼強調，若協議破裂，歐盟可能啟動第二波報復性關稅行動，但他對談判前景仍持樂觀態度。
塔亞尼警告，關稅戰爭對雙方皆有害，美國將首當其衝。他說：「如果股市下跌，美國人的退休金和儲蓄將面臨風險。」
塔亞尼呼籲，理想的目標應是建立一個包括加拿大、美國、墨西哥與歐洲在內的「零關稅」自由市場，藉此推動全球經濟成長與貿易自由化。
為提振歐元區經濟，塔亞尼也呼籲歐洲央行重新啟動量化寬鬆債券購買計劃，並進一步降息。
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