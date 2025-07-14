時隔一年！美國國會發布川普槍擊案調查報告

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-14 12:09

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美國國會參議院周日（13 日）發布的調查報告顯示，去年 7 月 13 日賓夕法尼亞州巴特勒市競選活動上川普遭槍擊的起因，是一連串本可避免的安全疏漏，嚴批特勤局紀律渙散。

美國國會發布川普槍擊案調查報告。（圖：Shutterstock）

2024 年 7 月 13 日，20 歲槍手托馬斯 · 馬修 · 克魯克斯在造勢活動中開槍擊中川普的耳朵，並造成活動參與者一死兩傷。參議院指控特勤局在活動策劃與執行過程中存在一系列疏忽和溝通不暢。

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參議院國土安全與政府事務委員會共和黨主席、肯塔基州參議員保羅說：「這不僅是判斷失誤，更是各級安全體系全面崩潰——官僚主義冷漠、缺乏明確規程，以及對直接威脅的驚人漠視，共同釀成悲劇。」

槍擊事件 10 天後，時任特勤局局長奇特爾在輿論壓力下辭職。特勤局近日又宣布，當值 6 名特工被處以 10 至 42 天不等的停職處罰。

但參議院國土安全與政府事務委員會認為應受懲處人員遠遠超過 6 人，且其中 2 名受罰者所受處分輕於建議標準，並特別指出「無人被開除」。