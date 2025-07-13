鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-13 03:12

‌



歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）於週六（12 日）表示，若川普政府自 8 月 1 日起對歐洲商品加徵 30% 關稅，歐盟將立即啟動報復性關稅措施，以維護成員國的經濟利益。

歐盟警告將反制美國關稅！川普威脅30%關稅恐掀跨大西洋貿易戰。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，馮德萊恩強調，全球少有經濟體如歐盟般開放並遵守公平貿易原則，並警告，若美方堅持加徵關稅，歐盟將啟動「適度且相稱的反制措施」以捍衛成員國利益。

‌



不過，馮德萊恩也同時表明，歐盟仍願意與美方在期限前持續談判，避免貿易衝突升級。

此舉立即獲得歐洲各國支持。法國總統馬克宏表示，歐盟在此時更應展現團結一致的立場；德國經濟部長賴歇（Katherina Reiche）則呼籲雙方盡快達成務實的談判結果，避免關稅對企業與消費者造成雙邊傷害。

西班牙經濟部也表態支持談判，但明確表示，西班牙與其他歐盟國家已準備好在必要時對美國實施對等反制關稅。

歐盟、美國貿易逆差大 川普多次批評歐盟「佔美國便宜」

川普總統過去曾多次批評歐盟，聲稱其成立目的就是為了「佔美國便宜」，並對歐洲汽車大量出口美國，而美國車卻難以進入歐洲市場感到不滿。

根據美國人口普查局數據，2024 年美歐商品貿易逆差達到 2,350 億美元。歐盟則一再指出美國在服務業的順差，認為這在某種程度上彌補了貿易失衡。

歐盟和美國是彼此最大的貿易夥伴，貿易額遠超過美國。美國駐歐盟商會今年 3 月表示，這場貿易爭端可能危及全球最重要的商業關係中 9.5 兆美元的業務。

德國出口商協會主席 Jandura 則表示，川普這種強硬談判策略早有前例，歐盟應堅守平等原則，勿輕易妥協。

荷蘭國際集團（ING）全球總經主管 Carsten Brzeski 分析指出，川普提出的高額關稅顯示雙方談判已陷入僵局，歐盟正面臨「妥協或強硬」的決策時刻，可能加劇市場波動與全球經濟不確定性。

漢堡商業銀行首席經濟學家 de la Rubia 表示，若美國對歐盟實施高額關稅，對美國消費者的衝擊將比歐元區更大，因此他建議歐盟採取強硬立場應對談判。

歐盟經濟恐受波及 歐洲央行警告成長下修風險

歐洲央行在其最新的經濟預測中，以歐盟對美國出口 10% 的關稅為基準，預測歐元區今年的產出成長率為 0.9%，明年為 1.1%，2027 年為 1.3%。