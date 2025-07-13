川普宣布對歐盟、墨西哥徵收30%關稅！各界反應一次看

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-13 03:30

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美國總統川普週六（12 日）在個人社群平台發文宣布，自 8 月 1 日起，對來自歐盟與墨西哥的進口商品徵收 30% 關稅。此舉立即引發歐盟各國政府與企業界激烈反彈，並大幅提高了美歐貿易戰全面升級的風險。

川普宣布對歐盟徵收30%關稅！各界反應一次看。(圖：REUTERS/TPG)

以下是各方對此聲明的反應。

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歐洲理事會主席：歐盟將堅定捍衛自身利益

歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）表示，歐盟「依然堅定、團結，並準備好保護自身利益」。

科斯塔強調：「關稅即稅收，它會推高通膨、製造不確定性並阻礙經濟成長。我們將持續推動全球強而有力的貿易夥伴關係。」

西班牙總理：不合理關稅破壞繁榮

西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）指出：「經濟開放與貿易創造繁榮，不合理的關稅則會摧毀它。因此我們支持並將繼續支持歐盟委員會與美方的談判，爭取在 8 月 1 日前達成協議。」

美國參議員批評：對家庭是額外稅負

來自明尼蘇達州的民主黨參議員克羅布徹（Amy Klobuchar）對此表達不滿：「川普宣布對歐盟和墨西哥徵收新一輪關稅。像這樣全面提高價格對我們國家人民有什麼好處？答案是：沒有。這相當於對每個家庭徵收每年 2000 美元以上的川普關稅。」

歐盟執委會主席：仍希望透過談判解決、但可能報復

歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟一直以來都優先考慮與美國協商解決問題，展現其對對話、穩定與建設性跨大西洋夥伴關係的承諾。

她表示：「我們仍然願意繼續朝 8 月 1 日前達成協議努力。但同時，我們也會採取一切必要措施來捍衛歐盟利益，包括實施相稱的報復措施。」

德國汽車工業協會總裁繆勒（Hildegard Mueller）指出，貿易衝突若進一步升級令人遺憾，目前針對進口美國汽車的 27.5% 關稅仍未解決。

義大利總理辦公室：西方不該內鬥

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）辦公室表示，他們相信所有參與者都有誠意推動一份公平協議，以強化整體西方力量。尤其在當前情勢下，引發大西洋兩岸的貿易衝突毫無意義。

梅洛尼辦公室指出：「當前重要的是專注談判，避免情勢極端化，否則會讓協議更難達成。」

荷蘭總理：這不是正確的道路

荷蘭總理史霍夫（Dick Schoof）表示：「美國宣布對從歐盟進口的商品徵收 30% 的關稅令人擔憂，這不利於未來的發展。歐盟委員會可以指望我們全力支持。」

史霍夫稱，歐盟必須保持團結，並堅定不移地與美國尋求互利的結果。

愛爾蘭外交部長：無需升高衝突

愛爾蘭副總理兼外交部長哈里斯（Simon Harris）指出，沒有必要使局勢升級，也沒有必要進一步提高已對歐盟徵收的額外關稅。

哈里斯稱：「從現在到 8 月 1 日，談判仍在繼續，歐盟將保持團結和專注。」

德國工業遊說團體：工業雙方都將受傷

德國工業聯合會（BDI）高級官員尼德馬克（Wolfgang Niedermark）表示，川普總統的聲明對大西洋兩岸的工業界敲響了警鐘。

他稱，歐盟和美國這兩個緊密相連的經濟區域之間的貿易衝突，正在損害經濟復甦、創新實力，並最終損害對國際合作的信任。

尼德馬克認為，關稅作為施加政治壓力的手段，會導致成本上升，危及就業，並削弱歐洲和美國的國際競爭力。

歐洲學者：貿易戰風險急遽升高

國際與歐洲事務研究所（IIEA）首席經濟學家歐布萊恩（Dan O"Brien）則在社群平台 X 上發文指出：「對輸往美國的歐盟商品徵收 30% 的關稅將產生嚴重的貿易破壞效應。威脅以美國進一步提高同等個百分點的關稅來應對歐盟的任何關稅報復，這極具挑釁性。」

歐布萊恩認為，歐盟與美國爆發更大範圍經濟衝突的可能性已經上升。

經濟學家警告：美方也難倖免

漢堡商業銀行首席經濟學家德拉魯比亞（Cyrus de la Rubia）表示：「歐盟在談判中應採取強硬立場，因為模型計算顯示，對歐盟加徵關稅對美國本身的負面效應，比對歐元區還嚴重。」

他稱：「川普忽視了這些關稅將在未來一段時間內造成更高通膨、更高利率與經濟成長放緩等結果。就算他有《大而美法案》，也無法完全抵銷關稅帶來的負面衝擊。」

西班牙教授：川普破壞戰後國際貿易體系

西班牙阿爾卡拉大學副教授迪亞斯（Jose Carlos Díez）表示：「30% 的關稅將對歐洲許多出口商品造成極大衝擊，特別是技術含量不高的工業品。」