韓元引領亞幣周三走強 市場關注川普政府對美元匯率態度
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
亞洲貨幣周三 (21 日) 普遍走強，交易員關注 G7 會議，尋找川普政府尋求美元貶值的跡象，美元跌至兩周低點。
美元指數下跌 0.5%，至 99.50，為連續第三天下滑。
在美元疲軟的背景下，多數亞洲貨幣走強。韓元兌美元匯率升值 0.5%，領漲亞洲貨幣。日元兌美元也上揚 0.4%，此前數據顯示日本 4 月貿易帳意外逆差擴大，出口受到美國關稅和日元走強的雙重壓力。
美元走弱的部分原因，在於美國總統川普稅改法案的前景充滿不確定性，以及投資人對正在加拿大舉行的 G7 財長會議持謹慎態度，會中討論外匯政策的措辭變化可能對美元產生敏感影響。
荷蘭國際集團 (ING) 分析師在最近的一份報告中表示：「據推測，這些會議將以發布一份公報結束。描述外匯政策的措辭很可能保持不變。然而，任何調整都可能引發爭議，並打擊美元。」
此外，市場對美國預算赤字不斷增加感到擔憂，穆迪近期已因國家債務問題下調美國信用評等。
分析師指出，日益加劇的財政擔憂，可能預示市場對資助美國「雙赤字」(財政赤字與經常帳戶赤字) 的興趣正在減弱。
亞洲其他市場中，人民幣離岸和在岸匯率大致持平。澳幣兌美元上漲 0.5%，此前一天澳洲央行降息了 25 個基點。新加坡幣微跌 0.2%，印度盧比變化不大。
市場同時消化了美中貿易關係惡化的跡象，中國批評美國對晶片的限制，並警告此舉可能危及 90 天的貿易休戰協議。聯準會官員也警告稱，貿易關稅可能推高通膨，並使利率維持在當前水準更長時間。
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