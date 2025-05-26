亞幣小幅走高 美元跌至近1個多月新低

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-26 13:50

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亞洲貨幣周一 (26 日) 普遍小幅上漲，這主要得益於美元的疲軟。美元指數在亞洲交易時段下跌 0.3%，創下一個多月來的最低。

美元走軟的部分原因，歸因於美國總統川普延遲實施對歐盟的貿易關稅。川普總統在周日宣布，將原定於 6 月 1 日對歐盟進口商品徵收 50% 關稅的截止日期，延後至 7 月 9 日。據報導，這一決定是在與歐盟執委會主席通電話後做出的，雙方同意在未來幾周加強貿易談判。

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川普政府貿易政策的持續不確定性，特別是其先前反覆不定的決策，使投資者保持警惕，並對美元匯率構成下行壓力。

此前，美元在上周已因國內因素承壓，美國眾議院以微弱優勢通過了川普總統提出的大規模減稅法案。根據國會預算辦公室的預測，這項法案在未來十年內預計將增加約 3.8 兆美元的國家債務。法案目前正等待參議院的投票。

在美元普遍疲軟的背景下，大多數亞洲貨幣延續了上漲趨勢。其中，在岸人民幣小幅升值 0.1% 至 7.174，日元也小幅上漲，美元兌日元匯率下跌近 0.1%，至 142.7 附近。媒體報導顯示，日本部長級官員預計將於 6 月初前往華盛頓，進行第 4 輪貿易談判。