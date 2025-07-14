日元還會更甜？日本大選前空頭倍增 押注跌破149大關
鉅亨網編輯林羿君
選擇權交易員正準備應對政治衝擊、貿易摩擦以及聯準會預期轉變，從而壓低日元兌美元匯率。根據芝加哥商業交易所集團（CME Group）中央限價訂單簿的數據，7 月 11 日，美元兌日元買權（若日元兌美元貶值，其價值會增加）的交易量是賣權的兩倍以上。
野村新加坡有限公司的資深外匯現貨交易員 Graham Smallshaw 表示：「市場對一些一個月期的低成本看漲結構產生了興趣，這些結構涵蓋了可能帶來巨大不確定性的日本選舉，此外還有美日關稅談判持續存在的不確定性。」
這種選擇權部位與商品期貨交易委員會（CFTC）早前的數據形成對比，該數據顯示，截至 7 月 8 日，資產管理公司對美元兌日元的看漲押注淨多頭合約為 89,331 口。
Smallshaw 補充道，有些交易者瞄準的是美元兌日元上漲至 200 日移動均線，目前位於 149.71。該貨幣對上週收在 147.43。有一種受歡迎的交易是，使用具有失效特色的看漲選擇權，例如反向失效買權（reverse knock-out calls），這種選擇權比標準買權更具成本效益，因為如果突破特定的價格障礙，它們就會失效變得一文不值。
市場預期選舉結果可能為額外的財政刺激鋪路，這已經開始推動日本長期公債殖利率走高。匯豐銀行策略師在 10 日給客戶的一份報告中指出，美元兌日元現在與 30 年期日本政府公債殖利率及殖利率曲線的陡峭化呈現正相關。
花旗集團日本市場主管星野晃表示：「在日本參議院選舉前，我們看到一些基金正在增加他們的美元兌日元多頭部位。在各種日元貨幣對中，由於潛在的選舉結果，市場預期日元將會走弱。」
Mackey 和 Chew 同時警告，美日貿易談判缺乏進展以及財政擔憂正在「削弱市場對日元的情緒」。美國總統川普上周宣布，自 8 月 1 日起，他將把對日本的全面關稅提高至 25%，理由是需要消除兩國之間的貿易逆差。
最新的美國非農就業報告進一步激發了對美元兌日元走高的興趣。Smallshaw 說，這份報告「似乎引發了對美國經濟放緩時機的重新思考，並推遲了聯準會潛在的降息，這反過來又引發了對夏季利差交易的一些興趣。」利差交易涉及借入像日元這樣的低利率貨幣，並投資於像美元這樣的高收益貨幣。
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