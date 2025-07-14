鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-14 12:08

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南韓貿易部長呂翰九（Yeo Han-koo）週一（14 日）表示，南韓有望在 8 月 1 日前與美國達成「原則性」貿易協議，以避免美方對其核心產業徵收高額關稅，並暗示韓國可能願意允許更多國家進入其農產品市場。

南韓稱與美貿易協議有望8月前出爐！考慮放寬農業市場准入。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，呂翰九指出，韓國正尋求避免美國對其工業實力關鍵領域徵收「不公平」的關稅，他強調，若美方貿易政策未調整，將嚴重損害美韓之間的產業合作與長期戰略聯盟。

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呂翰九表示：「我相信在與美國的關稅談判中有可能達成原則性協議，然後需要一些時間進行進一步談判。20 天的時間不足以達成一項包含所有細節的完美條約。」

南韓考慮開放部分農業市場

他也進一步說明，在農業與畜牧領域，南韓將做出「戰略判斷」，並稱「敏感」領域可能需要繼續保護，但某些方面可以作為整體框架的一部分進行考慮。

呂翰九表示，作為貿易談判的一部分，美國和南韓雙方在汽車與鋼鐵等產業的合作談判已有顯著進展，但仍需美國針對汽車和鋼鐵行業等領域的關稅，做出具體讓步。

美國總統川普則於週日（13 日）在馬里蘭州向媒體表示：「南韓希望現在就達成協議」，但未說明時間表或具體條件。

南韓希望趕在美國 8 月 1 日正式對其產品加徵 25% 關稅之前，達成妥協性的貿易協定，避免對出口構成重大衝擊。

此前，由於南韓前總統尹錫悅因戒嚴爭議下台，新任總統李在明 6 月 4 日才上任，導致政權更替延誤談判時機。

近來，南韓高層貿易官員已前往華盛頓與美方密集協商，爭取汽車與鋼鐵關稅的豁免或下調。一名南韓資深官員指出，若南韓能提出有助於縮減貿易逆差的明確方案，美方可能參考與英國協議的模式，給予關稅豁免。

南韓出口表現亮眼 汽車貢獻居首

根據南韓關稅廳資料，2024 年南韓對美國貿易順差達 556 億美元，較 2023 年成長 25%，其中汽車出口成長最為顯著。