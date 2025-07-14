鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-14 09:56

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美國總統川普表示，美國將向烏克蘭運送更多愛國者防空飛彈系統，基輔表示需要這些飛彈來保護自己免受俄羅斯空襲。

川普加碼軍援烏克蘭愛國者飛彈 再批對普丁很失望。(圖:shutterstock)

「我們不會為他們支付任何費用，」川普星期天在返回白宮的途中對記者說。

「但我們會給他們愛國者飛彈，因為他們非常需要。」

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這一舉動顯示出川普態度的轉變。他自第二任期開始以來，一直拒絕批准對烏克蘭的新一輪武器援助。相反地，他試圖勸說俄羅斯總統普丁重返談判桌，並主張他能實現停火，而他的前任、前總統喬 · 拜登卻未能做到。

烏克蘭仍持續從美國獲得武器，但僅限於拜登任內剩餘的資金。川普此前拒絕考慮尋求額外資金，認為那只會使普丁的立場更加強硬，降低結束戰事的可能性。

川普週 13 日表示，美國正在提供先進武器，而烏克蘭將「百分之百付款」。

上週，川普表示他將於週一 (14 日) 就俄羅斯發表聲明，但他拒絕透露該聲明是否會包括國會正在考慮的新制裁措施。

川普統補充說，他對普丁非常失望。「他講話很好聽，但到了晚上就轟炸所有人，」他說道。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）預計將於週一與川普會面。

川普在競選期間及上任初期，曾將烏克蘭總統澤倫斯基形容為和平的障礙，並對美國對烏克蘭提供的軍事與財政援助表達不滿。今年 2 月，他嘲諷澤倫斯基是「小有成就的喜劇演員」與「獨裁者」。

然而，隨著普丁近日對烏克蘭城市發動大規模空襲並無視停火呼籲，川普對這位俄羅斯領導人的不滿情緒日益加劇。他先前曾表示，美國將向烏克蘭提供更多防禦性武器，推翻五角大廈暫停部分援助的決定。

那次援助的中斷曾引發外界擔憂，美國可能正永久性地撤離對烏克蘭的支持，並不願出手阻止俄羅斯緩慢但持續的進攻。

澤倫斯基表示，最近在羅馬與美國及歐洲盟國的會晤，增強了川普對這個飽受戰火摧殘國家提供軍事援助的樂觀態度，內容包括防空系統。

這場被稱為「有意願聯盟」的會議中，一名川普的高級特使也有出席，會議舉行的時間距離俄羅斯對基輔發動新一輪致命無人機與飛彈攻擊僅數小時。澤連斯基表示，他與美國總統就進一步提供愛國者防空系統的事宜進行了「正面對話」。