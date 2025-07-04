鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-04 16:58

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新台幣升勢煞不住！近日兌美元匯率強勢升上 28 字頭，兌換日元也再現甜甜價，根據臺銀牌告匯率顯示，今 (4) 日盤中日元現鈔賣出一度來到 0.2025 價位，創下史上最低，距離台幣換日元 1 比 5 已經不遠了。有網友開心曬出用網銀、App 換匯，在銀行讓分優惠下換到 0.19 字頭的超甜匯率，導致部分銀行 App 出現塞車現象。

日元現鈔賣出0.2025改寫史上最甜價 國銀App換到0.19字頭一度釀塞車。（圖：shutterstock）

新台幣兌美元匯率連續 3 個交易日走揚，失守 29 元整數關卡，今天早盤一度飛越 28.8 元關卡，升抵 28.792 元，不過，下午升幅逐漸收斂並翻貶，終場以 28.931 元作收，貶值 1.03 角。

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台幣對日元方面，進入 7 月以來，日元現鈔賣出價一路走低，今天盤中最低來到 0.2025 價位，終場收在 0.2039，直逼 0.20 整數關卡，也就是說可以直接除以 5，用更划算的價格買到日貨，讓許多哈日族相當開心。

有網友在社群媒體上分享用各大銀行換匯價格，包括台新、中信、玉山、國泰等國銀 App 都有不同程度的讓分優惠，陸續出現 0.1998、0.1997 等驚奇價位，不過，因為換匯潮太過踴躍，一度導致 App 系統塞車。

專家也提醒，短短幾個月，新台幣兌美元一路從 3 字頭升上 29、28 元，動輒幾角的升值幅度，匯率波動比以往更加劇烈，風險加大，更沒有「買貴退差價」機制，因此建議沒有剛需的民眾不要跟風去換匯，雖然現在新台幣處於上升趨勢，但永遠無法猜到最高價頂部在哪，有出國計畫的民眾則採分批換匯較為妥適。