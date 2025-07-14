鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-14 08:10

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《超人》是華納兄弟 DC 電影工作室新領導團隊推出的首部電影，首映後便在美國和加拿大影院佔據榜首，票房收入達 1.22 億美元。

《超人》首映票房衝出1.22億美元 白宮也發川普梗圖蹭流量。(圖取自華納兄弟)

《超人》票房火紅，讓川普政府也來蹭流量。白宮的宮方 X 平台帳號在美國時間 10 日發了一張川普穿上超人服的梗圖，並配文寫道：「希望的象徵。真理，正義，美國風格。川普超人。」15 分鐘內瀏覽量就超過 10 萬次。然而，網友們的反應似乎並非普遍正面。

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(圖取自白宮 X 平台)

這部最新改編的超級英雄故事由大衛 · 科倫斯韋特 (David Corenswet) 主演，尼古拉斯 · 霍特 (Nicholas Hoult) 飾演反派萊克斯 · 盧瑟，後者一心想要摧毀「鋼鐵之軀」。根據票房預測網站 Box Office Pro 的估算，該片原預計在北美票房至少可達 1.15 億美元。華納兄弟於週日表示，該片在全球共創下 2.17 億美元的票房收入。

《超人》是一項為期 10 年計畫的開篇，該計畫旨在將以蝙蝠俠、神力女超人等 DC 漫畫角色為基礎的電影和電視劇融合在一起。這項策略是由 DC 主席詹姆斯 · 岡恩與彼得 · 薩佛朗共同制定的，岡恩同時也是本片的編劇與導演。

DC 的母公司華納兄弟探索公司於 2022 年 11 月任命岡恩與薩佛朗領導該業務，向華特迪士尼公司旗下的漫威影業發起挑戰。在過去二十年間，漫威已打造出一系列以鋼鐵人和黑豹等角色為主的電影，全球票房總收入高達 318 億美元，屢創票房紀錄。

《超人》的票房成績，對於華納兄弟來說又是一場院線勝利。該公司在第二季度憑藉《Minecraft 電影版》和《罪人》等熱門影片，在一段表現低迷之後強勢反彈。

截至上週末，美國與加拿大戲院的票房總銷售額年增 14%。迪士尼的《星際寶貝》、康卡斯特公司旗下環球影業的《侏羅紀世界：重生》、以及派拉蒙環球的《不可能的任務：最終清算》是其中幾部最受矚目的作品。