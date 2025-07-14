生成式AI顛覆娛樂產業！摩根士丹利點名四大科技巨頭強勢受惠
鉅亨網編譯莊閔棻
摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師指出，生成式 AI（Generative AI）可能會對娛樂產業產生「深遠」的影響，並看好 Netflix(NFLX-US)、Spotify (SPOT-US)、Google (GOOGL-US) 與 Meta(META-US)。
摩根士丹利認為，AI 不僅有望大幅降低影視與音樂產業的製作成本，也將推動內容產量的快速增長，進而徹底改變內容製作與消費的方式。
該行將 Netflix 的股價預估上調至 1,450 美元，Spotify 則上調至 850 美元。分析師認為，AI 可以幫助這兩家領先的串流媒體平台，實現其「長期成長目標」。
Netflix 與 Spotify 有望透過 AI，將服務提升到「新高度」
對於 Netflix，摩根士丹利預測，AI 將進一步升級其先進的推薦引擎至「新高度」，推動用戶每日觀影時數突破目前的 2 小時。
分析師指出，AI 也將幫助 Netflix，為廣告主提供更精準的品牌廣告定位與效益追蹤，並稱：「這些創新加在一起，可以幫助 Netflix 在未來十年保持兩位數的營收成長，並在 2030 年實現接近 50% 的利潤率。」
在音樂串流領域，摩根士丹利則認為，Spotify 將因 AI 導入而擁有更多成長動能。分析師表示，AI 能有效提升內容個人化、策劃與發現效率，同時提高平台對音樂創作者與唱片公司的價值。
此外，AI 也能加速 Spotify 的產品開發步伐，拓展 Podcast、有聲書之外的全新內容領域，擴大平台的全球業務版圖。
Google 與 Meta 也將成 AI 娛樂浪潮受益者
除了 Netflix 與 Spotify，摩根士丹利也點名擁有 YouTube 的 Google 與 Facebook 母公司 Meta，有望成為生成式 AI 改變娛樂產業的主要受益者
摩根士丹利表示，這兩家公司都已發布或正在測試，各種面向創作者和廣告商的圖像、影片生成工具，這些工具可能會提高參與度和盈利能力。
摩根士丹利估計，若 AI 工具使 YouTube 與 Meta 的參與度與營利能力各提升 1%，到 2027 年，兩者的年營收將分別增加約 10 億美元與 50 億美元。
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