捷克央行加碼美股投資！重押「這兩支」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-14 09:08

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捷克央行（Czech National Bank）在第二季調整其美國投資組合，加碼 AI 領域的數據分析公司帕蘭提爾科技 (PLTR-US) 股票，同時首度買進加密貨幣交易平台 Coinbase Global (COIN-US) 的股份。這些交易內容已在提交給美國證券交易委員會（SEC）的資料中揭露。

捷克央行加碼美股投資！(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》報導，對於此次新增持股，捷克央行透過電子郵件回應媒體查詢時表示，無法針對個別股票發表評論，但強調：「對指數的被動複製策略並未改變。」

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受惠於生成式 AI 需求攀升與連續亮眼的財報，帕蘭提爾科技股票在 2025 年上半年大漲 80%，明顯優於同期標普 500 指數的 5.5% 漲幅。

自去年 9 月被納入標普 500 指數後，帕蘭提爾科技股價表現持續增強，並受到追蹤型基金的進一步買盤支撐。

捷克央行在第二季增持了帕蘭提爾科技 49,135 股，使截至 6 月底，持股總數達 519,950 股。

Coinbase 股票則為捷克央行本季首次納入的標的，總計買入 51,732 股。根據第一季末資料，該央行此前並未持有 Coinbase 股份。Coinbase 於 2025 年 5 月納入標普 500。